Магній є одним із ключових елементів у складі акумуляторів для електромобілів та цифрових приладів, а його нестача матиме важкі наслідки для всієї автомобільної промисловості.

Дослідницька група POREG (Policy Research Group) повідомляє, що Китай, який забезпечує понад 95% потреб Європи в магнії, значно скоротив виробництво. З таким величезним відсотком світового виробництва магнію, делегованим одній глобальній наддержаві, інші країни-постачальники, найбільшими за обсягом з яких є Росія, Ізраїль та США, можуть не впоратись із завданням компенсувати глобальний дефіцит.

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Автомобільна індустрія все ще потерпає від наслідків COVID та дефіциту чіпів, який заважає замінити брудні дизельгейтні машини значно чистішими електромобілями. Але нова біда вже на порозі: дефіцит магнію.

Магній є металом, який складно видобувати, переробляти, очищати та виробляти. Трудомісткий процес можна підтримати лише за допомогою потужних централізованих виробничих секторів. Такі були у Китаї до нинішньої глобальної кризи в охороні здоров’я. У складній глобальній економіці повний крах виробничого сектору однієї країни може створити ефект доміно, який торкнеться будь-якої іншої галузі.

Це явище, яке неминуче лягає на пересічного споживача – зростуть ціни на товари, у яких є магній. А це смартфони та ноутбуки, звичайні та тягові акумулятори в автомобілях, побутова техніка та інструмент тощо.

Фото: листовий магній / Autoevolution