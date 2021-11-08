Магний является одним из ключевых элементов в составе аккумуляторов для электромобилей и цифровых приборов, а его нехватка будет иметь тяжелые последствия для всей автомобильной промышленности.

Исследовательская группа POREG (Policy Research Group) сообщает, что Китай, который обеспечивает более 95% потребностей Европы в магнии значительно сократил производство. С таким огромным процентом мирового производства магния, делегированным одной глобальной сверхдержаве, другие страны-поставщики, крупнейшими по объему из которых является Россия, Израиль и США, могут не справиться с задачей компенсировать глобальный дефицит.

Узнайте также: Пока крупные автопроизводители страдают от нехватки чипов, Lamborghini бьет рекорды по продажам

Автомобильная индустрия все еще страдает от последствий COVID и дефицита чипов, который мешает заменить грязные дизельгейтные машины значительно более чистыми электромобилями. Но новая беда уже на пороге: дефицит магния.

Магний является металлом, который сложно добывать, перерабатывать, очищать и производить. Трудоемкий процесс можно поддержать лишь с помощью мощных централизованных производственных секторов. Такие были в Китае до нынешнего глобального кризиса в здравоохранении. В сложной глобальной экономике полный крах производственного сектора одной страны может создать эффект домино, который затронет любую другую отрасль.

Это явление, которое неизбежно ложится на рядового потребителя – вырастут цены на товары, в которых есть магний. А это смартфоны и ноутбуки, обычные и тяговые аккумуляторы в автомобилях, бытовая техника и инструмент и тому подобное.

Фото: листовой магний / Autoevolution