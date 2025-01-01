Прикордонники отримали п'ять дорожніх катків та вантажівку з краном: для чого вони на кордоні

Для ДПСУ цей транспорт вкрай необхідний. Нинішній кордон – це не лише наряд зі стрілецькою зброєю та Мухтаром, але й кілометри інженерних споруд вздовж кордону, рокадні дороги, містки й навіть гаті через болотисту місцевість.

Як повідомляє Прикордонна служба, дорожні катки потрібні на різних ділянках для спорудження рокадних доріг вздовж кордону, де їздять мобільні прикордонні наряди та пересуваються піші патрулі.

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Прибули ґрунтові вібраційні катки JCB Vibromax VM 166 масою 16600 кг. Їх основне завдання полягає в ущільненні ґрунтів та стабілізації поверхні дороги.

VM 166 вважається однією з найпродуктивніших моделей ущільнювальної техніки JCB. Вона комплектується двигуном JCB Dieselmax потужністю 97 кВт/131,8 к.с. За один прохід каток обробляє смугу в межах ширини вальця - 2100 мм.

За словами заступника директора департаменту, начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ДПСУ Ілони Мельникової, на двох ділянках кордону прикордонники власними силами уже проклали рокадні дороги вздовж прикордонної смуги.

Ілона Мельникова: збудовані рокадні дороги пришвидшують роботу прикордонних нарядів, роблять їх мобільними й скорочують час реагування на загрози. Скриншот: Авто24

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Така інфраструктура дозволяє оперативно реагувати на події, швидко маневрувати мобільними групами в будь-який сезон. Навіть в період затяжних осінніх дощів на таких ділянках прикордонники вільно пересуваються на автомобілях, квадроциклах та багі.

Варто зазначити, що це не перша допомога Technisches Hilfswerk (THW). Скажімо, восени 2023 року вже була велика партія спецтехніка саме для облаштування рокадних доріг вздовж кордонів.

Ця техніка прийшла прикордонникам у 2023 році, завдяки чому на двох ділянках з'явилися рокадні дороги. 3 Фото: ДПСУ

Тоді прийшли німецькі вантажні автомобілі, самоскиди, компактні навантажувачі, мініекскаватори та засоби для розміщення персоналу в польових умовах.

Подібне облаштування рокадних доріг вздовж прикордонної смуги нині планується на інших ділянках держкордону. З новими ґрунтовими катками робота йтиме швидше. Після трамбування катком ґрунтового полотна поверхня рокади робиться стійкішою до коліс техніки.

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Переданому бортовому тентовому автомобілю Mercedes-Benz Arocs колісної формули 8х8 з крано-маніпуляторною установкою Palfinger робота також знайдеться. 8-метровий виліт стріли та щонайменше 4-тонна вантажність згодяться на будь-якому об’єкті, тим паче на такому повнопривідному восьмиколісному шасі.