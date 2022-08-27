Якось непомітно у нас прижилося правило: державні номерні знаки встановлювати на машину через стандартні пластикові рамки. Чому так – це одне питання, а друге - як вибрати рамку з такого різноманіття?

Рамка для кріплення номерного знака важлива для нас з однієї-єдиної причини: вона тримає дорогоцінний номер, втрата якого несе водієві цілий комплекс неприємностей. Крім того, у ній можна знайти і декоративну функцію, і засіб самовираження, і інструмент для освітлення.

Розмаїття варіантів рамок для номерів: малопомітні, з площею для написів, з підсвічуванням номера тощо. Але головне – щоб рамка не загубила номер.

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Спочатку можна пригадати, звідки взялася “мода” на зазначені рамки. Їх не було, коли всі нові автомобілі мали на кузові або на бамперах готові отвори – відповідно до отворів на стандартних радянських номерних знаках. З масовою появою в країні іномарок у середині 1990-х вималювалася проблема: штатні отвори на машинах не відповідали розташуванню отворів на українських номерах. Доводилося або свердлити сталеві (пізніше алюмінієві) таблички номерів, або дірявити дорогоцінний іноземний автомобіль.

Вдень і вночі: для особливо палких фанатів випускають рамки з малюнком, який підсвічується у темну пору.

Тут і з’явилася така корисна закордонна штука, як рамка – фактично перехідник. З одного боку вона має набір отворів для “стикування” зі штатними отворами на машині, з іншого – власне рамку для утримання стандартної таблички знаків розміром 520х112 мм. Крім того, матеріал основи рамки (пластик) дозволяє просвердлити у ньому додаткові отвори для підгонки під штатні отвори на автомобілі.

Власники дорогих автомобілів часто застосовують скромні, малопомітні рамки для номерів.

Чим відрізняються рамки для номерів

Матеріал . Насправді це найголовніший момент. Адже неякісний пластик з часом або відразу може зламатись і “відпустити” номерний знак. Як правило, добрий пластик м’якіший, ніж посередній за якістю. На деяких моделях зовнішня накладка рамки зроблена з неіржавіючої сталі.

Спосіб фіксації номера. Найпростіший варіант – кілька виступів, які тримають номер по краях. Це неприйнятно, оскільки коли пластик постарішає і втратить пружність, номер загубиться. Більш надійна конструкція має свого роду додаткову кришку, яка притискує затиснутий дрібними виступами номер. Але тут теж велику роль має якість пластику: якщо він надто крихкий, то може просто зламатись і так само “випустити” номер на волю.

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Колір. Мається на увазі зовнішня частина – та, яку бачить спостерігач. Бувають рамки чорні (натуральний колір пластику або глянцеві), сріблясті (фарбовані) та блискучі – пофарбовані “під хром” або з накладками з неіржавіючої сталі. Майте на увазі, що “хромована” фарба за кілька років може “злізти”, а залежить її живучість серед іншого від частоти мийок з активної піною.

Рамка, яка прослужила на Lanos п’ять років: прозорий захисний пластик помутнішав, “хром” зійшов, але номер тримається на місці.

Додаткові функції

Рамки з площиною для написів. Добра половина усіх рамок має під номером смужку простору для тих чи інших написів – рекламних, клубних, особистих. В інтернеті багато пропозицій з нанесення оригінальних написів під замовлення. Літери написів можуть бути опуклими, білими, кольоровими або “під хром”. Деякі фірми пропонують написи або дрібні зображення світловідбиваючою фарбою.

Рамки з захистом номера. Взагалі-то українські ПДР (п. 30.2) забороняють затуляти чимось номер, але якщо його можна прочитати з відстані 20 метрів (п.2.9.в. ПДР України), то у власника будуть підстави уникнути штрафу. Захист буває з прозорого пластику або з металевої сітки. Доцільність останньої сумнівна, але в якості засобу індивідуалізації вона достатньо популярна.

Рамки з підсвічуванням. З нестандартними світловими приладами треба бути обережним (п. 31.4.3 ПДР України). Але рамка з освітленням номера може знадобитися власникам машин, в яких штатні плафончики безнадійно пошкоджені або з якоїсь причини не “цілять” своїм променем на номерний знак. Тільки будьте уважними, щоб не придбати рамку з LED-діодами, які світять не на номер, а назовні – немов для засліплення оптики дорожніх камер.

Номер вставлений через рамку, але власник машини підстрахувався і додатково закріпив знак гвинтами з декоративними голівками.

Рамки з катафотами. Білі та червоні катафоти, які прикрашають деякі рамки, відбивають світло не дуже ефективно, а крім того, за кілька років вигорають і втрачають колір. Але їх купують швидше для візуального пожвавлення передньої та задньої панелі машини – там, де це стилістично доречно.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо ви експлуатуєте машину в складних дорожніх умовах, а бампери або передня та задня частини часто бувають у контакті з травою, кущами, брудом та снігом, обміркуйте варіант відмови від рамок взагалі. Ніщо не заважає вам акуратно просвердлити саму табличку, тим більше, що деякі серії номерів мають такі отвори “штатно”. Треба дотриматися лише двох умов. По-перше, отвори не повинні проходити через голограмні захисні елементи та через цифри і букви, щоб не ускладнювати можливість прочитання знаків. А по-друге, перед тим як просвердлити номер, радимо наклеїти на місце отвору ізоляційну стрічку або скотч. Це захистить усі шари покриття знаків біля країв отвору від зайвих пошкоджень.

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