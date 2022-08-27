Как-то совсем незаметно у нас прижилось правило: государственные номерные знаки устанавливать на машину через стандартные пластиковые рамки. Почему так – это один вопрос, а второй – и главный – как выбрать рамку из широкого ассортимента?
Рамка для крепления номерного знака важна для нас по одной-единственной причине: она держит драгоценный номер, потеря которого несет водителю целый набор неприятностей. А кроме того, в ней можно отыскать и декоративную функцию, и средство самовыражения, и инструмент для освещения номера.
Разнообразие рамок для номеров: малозаметные, с площадкой для надписей, с подсветкой номера и т.д. Но главное – чтобы рамка не потеряла номер.
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Сначала можно вспомнить, откуда взялась мода на указанные рамки. Их не было, когда все новые автомобили имели на кузове или на бамперах готовые отверстия – в соответствии с отверстиями на стандартных советских номерных знаках. С массовым появлением в стране иномарок в середине 1990-х вырисовалась проблема: штатные отверстия на машинах не соответствовали расположению отверстий на наших номерах. Приходилось либо сверлить стальные (позднее алюминиевые) таблички номеров, либо дырявить драгоценный иностранный автомобиль.
Днем и ночью: для особо горячих фанатов выпускают рамки с рисунком, который подсвечивается в темное время.
Здесь и появилась такая полезная заграничная штука, как рамка – фактически переходник. С одной стороны она имеет набор отверстий для "стыковки" со штатными отверстиями на машине, с другой – рамку для удержания стандартной таблички знака размером 520х112 мм. Кроме того, материал основания рамки (пластик) позволяет легко просверлить в нем дополнительные отверстия для подгонки под штатные отверстия на автомобиле.
Владельцы дорогих автомобилей часто используют скромные, малозаметные рамки для номеров.
Чем отличаются рамки для номеров
- Материал. На самом деле, это главный момент. Ведь некачественный пластик сразу или со временем может сломаться и “уронить” номерной знак. Как правило, хороший пластик более мягкий, чем посредственный по качеству. На некоторых моделях наружная накладка рамки сделана из нержавеющей стали.
- Способ фиксации номера. Самый простой вариант – несколько выступов, держащих номер по краям. Это неприемлемо, поскольку когда пластик постареет и потеряет упругость, номер потеряется. Более надежная конструкция имеет своего рода дополнительную крышку, которая прижимает зажатый мелкими выступами номер. Но здесь тоже большую роль играет качество пластика: если он слишком хрупкий, то может просто сломаться и так же выпустить номер на свободу.
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- Цвет. Подразумевается внешняя часть – та, которую видит наблюдатель. Бывают черные рамки (натуральный цвет пластика или глянцевые), серебристые (крашеные) и блестящие – окрашенные "под хром" или с накладками из “нержавейки”. Имейте в виду, что “хромированная” краска за несколько лет может слезть, а зависит ее живучесть среди прочего от частоты моек с активной пеной.
Добротная рамка, прослужившая на Lanos пять лет: прозрачный защитный пластик помутнел, хром сошел, но номер держится на месте.
Дополнительные функции
Рамки с плоскостью для надписей. Добрая половина всех рамок имеет под номером полоску пространства для тех или иных надписей – рекламных, клубных, личных. В интернете много предложений по нанесению надписей под заказ. Буквы могут быть выпуклыми, белыми, цветными или "под хром". Некоторые фирмы предлагают надписи или мелкие изображения светоотражающей краской.
Рамки с защитой номера. Вообще украинские ПДД (п. 30.2) запрещают закрывать чем-либо номер, но если его можно прочитать с расстояния 20 метров (п.2.9.в. ПДД Украины), то у владельца будут основания избежать штрафа. Защита бывает из прозрачного пластика или металлической сетки. Целесообразность последней сомнительна, но в качестве средства индивидуализации она достаточно популярна.
Рамки с подсветкой. С нестандартными световыми приборами следует быть осторожным (п. 31.4.3 ПДД Украины). Но рамка с освещением номера может потребоваться владельцам машин, в которых штатные плафончики безнадежно повреждены или по какой-либо причине не попадают своим лучом на номерной знак. Только будьте внимательны, чтобы не приобрести случайно рамку с LED-диодами, которые светят не на номер, а наружу – якобы для ослепления оптики дорожных камер.
Номер вставлен через рамку, но владелец машины подстраховался и дополнительно закрепил знак винтами с декоративными головками.
Рамки с катафотами. Белые и красные катафоты, украшающие некоторые рамки, отражают свет не очень эффективно, а кроме того, через несколько лет выгорают и теряют цвет. Но их покупают скорее для визуального оживления передней и задней панели машины там, где это стилистически уместно.
Рекомендация “Авто 24”
Если вы эксплуатируете машину в суровых условиях и бамперы или передняя и задняя части ее часто бывают в контакте с травой, кустарником, грязью и снегом, обдумайте вариант отказа от рамок вообще. Ничто не мешает вам аккуратно просверлить саму табличку (тем более что некоторые серии номеров имеют такие отверстия "штатно"). Надо соблюсти только два условия. Во-первых, отверстия не должны проходить через голограммные защитные элементы и через цифры и буквы, чтобы не усложнять возможность прочтения знаков. А во-вторых, перед тем как накернить и просверлить номер, советуем наклеить на место будущего отверстия изоляционную ленту или скотч. Это предохранит от лишних повреждений все слои покрытия знаков у краев отверстия.
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