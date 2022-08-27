Как-то совсем незаметно у нас прижилось правило: государственные номерные знаки устанавливать на машину через стандартные пластиковые рамки. Почему так – это один вопрос, а второй – и главный – как выбрать рамку из широкого ассортимента?

Рамка для крепления номерного знака важна для нас по одной-единственной причине: она держит драгоценный номер, потеря которого несет водителю целый набор неприятностей. А кроме того, в ней можно отыскать и декоративную функцию, и средство самовыражения, и инструмент для освещения номера.

Разнообразие рамок для номеров: малозаметные, с площадкой для надписей, с подсветкой номера и т.д. Но главное – чтобы рамка не потеряла номер.

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Сначала можно вспомнить, откуда взялась мода на указанные рамки. Их не было, когда все новые автомобили имели на кузове или на бамперах готовые отверстия – в соответствии с отверстиями на стандартных советских номерных знаках. С массовым появлением в стране иномарок в середине 1990-х вырисовалась проблема: штатные отверстия на машинах не соответствовали расположению отверстий на наших номерах. Приходилось либо сверлить стальные (позднее алюминиевые) таблички номеров, либо дырявить драгоценный иностранный автомобиль.

Днем и ночью: для особо горячих фанатов выпускают рамки с рисунком, который подсвечивается в темное время.

Здесь и появилась такая полезная заграничная штука, как рамка – фактически переходник. С одной стороны она имеет набор отверстий для "стыковки" со штатными отверстиями на машине, с другой – рамку для удержания стандартной таблички знака размером 520х112 мм. Кроме того, материал основания рамки (пластик) позволяет легко просверлить в нем дополнительные отверстия для подгонки под штатные отверстия на автомобиле.

Владельцы дорогих автомобилей часто используют скромные, малозаметные рамки для номеров.

Чем отличаются рамки для номеров

Материал. На самом деле, это главный момент. Ведь некачественный пластик сразу или со временем может сломаться и “уронить” номерной знак. Как правило, хороший пластик более мягкий, чем посредственный по качеству. На некоторых моделях наружная накладка рамки сделана из нержавеющей стали.

Способ фиксации номера. Самый простой вариант – несколько выступов, держащих номер по краям. Это неприемлемо, поскольку когда пластик постареет и потеряет упругость, номер потеряется. Более надежная конструкция имеет своего рода дополнительную крышку, которая прижимает зажатый мелкими выступами номер. Но здесь тоже большую роль играет качество пластика: если он слишком хрупкий, то может просто сломаться и так же выпустить номер на свободу.

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Цвет. Подразумевается внешняя часть – та, которую видит наблюдатель. Бывают черные рамки (натуральный цвет пластика или глянцевые), серебристые (крашеные) и блестящие – окрашенные "под хром" или с накладками из “нержавейки”. Имейте в виду, что “хромированная” краска за несколько лет может слезть, а зависит ее живучесть среди прочего от частоты моек с активной пеной.

Добротная рамка, прослужившая на Lanos пять лет: прозрачный защитный пластик помутнел, хром сошел, но номер держится на месте.

Дополнительные функции

Рамки с плоскостью для надписей. Добрая половина всех рамок имеет под номером полоску пространства для тех или иных надписей – рекламных, клубных, личных. В интернете много предложений по нанесению надписей под заказ. Буквы могут быть выпуклыми, белыми, цветными или "под хром". Некоторые фирмы предлагают надписи или мелкие изображения светоотражающей краской.

Рамки с защитой номера. Вообще украинские ПДД (п. 30.2) запрещают закрывать чем-либо номер, но если его можно прочитать с расстояния 20 метров (п.2.9.в. ПДД Украины), то у владельца будут основания избежать штрафа. Защита бывает из прозрачного пластика или металлической сетки. Целесообразность последней сомнительна, но в качестве средства индивидуализации она достаточно популярна.

Рамки с подсветкой. С нестандартными световыми приборами следует быть осторожным (п. 31.4.3 ПДД Украины). Но рамка с освещением номера может потребоваться владельцам машин, в которых штатные плафончики безнадежно повреждены или по какой-либо причине не попадают своим лучом на номерной знак. Только будьте внимательны, чтобы не приобрести случайно рамку с LED-диодами, которые светят не на номер, а наружу – якобы для ослепления оптики дорожных камер.

Номер вставлен через рамку, но владелец машины подстраховался и дополнительно закрепил знак винтами с декоративными головками.

Рамки с катафотами. Белые и красные катафоты, украшающие некоторые рамки, отражают свет не очень эффективно, а кроме того, через несколько лет выгорают и теряют цвет. Но их покупают скорее для визуального оживления передней и задней панели машины там, где это стилистически уместно.

Рекомендация “Авто 24”

Если вы эксплуатируете машину в суровых условиях и бамперы или передняя и задняя части ее часто бывают в контакте с травой, кустарником, грязью и снегом, обдумайте вариант отказа от рамок вообще. Ничто не мешает вам аккуратно просверлить саму табличку (тем более что некоторые серии номеров имеют такие отверстия "штатно"). Надо соблюсти только два условия. Во-первых, отверстия не должны проходить через голограммные защитные элементы и через цифры и буквы, чтобы не усложнять возможность прочтения знаков. А во-вторых, перед тем как накернить и просверлить номер, советуем наклеить на место будущего отверстия изоляционную ленту или скотч. Это предохранит от лишних повреждений все слои покрытия знаков у краев отверстия.

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