Range Rover створив дзеркальне лакофарбове покриття для клієнтів

Нова технологія вже доступна для всіх замовлень Bespoke Range Rover та Range Rover Sport із глянцевими кольорами, включно з індивідуальним підбором відтінку за зразком.

Процес розроблений для того, щоб передати візуальну чистоту та вишуканість матеріалів класу люкс, (таких як лакована шкіра або полірований камінь), і підняти стандарти персоналізації екстер’єру на новий рівень.

Ручна робота — три дні абсолютної точності

Кожен автомобіль із дзеркальним покриттям проходить повністю ремісничий процес, який триває три дні. Фахівці Bespoke вручну наносять фарбу, після чого багаторазово шліфують і полірують поверхню у спеціально обладнаних камерах. Автовиробник зазначає, що:

У процесі використовується товстіший верхній шар лаку;

Тривалість полірування значно збільшена;

Гладкість поверхні зросла приблизно на 25%;

Фінальний блиск має майже “скляний” ефект.

Паралельно проводиться безперервне сканування кузова, що дозволяє виявити навіть мікроскопічні недоліки. Остаточне ручне полірування лакового шару товщиною близько 15 мікрон забезпечує глибокий і довговічний дзеркальний ефект.

Оновлені камери та ширші можливості персоналізації

Розширення виробничих потужностей Range Rover Bespoke у 2025 році дало змогу створити спеціальні фарбувальні камери, призначені саме для вишуканого ручного фарбування. Відтепер кожне замовлення Bespoke з глянцевим лаком отримує дзеркальне покриття за замовчуванням.

У перспективі ці камери дозволять працювати з ще складнішими кольорами та багатошаровими відтінками, відкриваючи клієнтам розширену палітру та ще більше свободи для індивідуальних ідей.

Частина найуспішнішого року Bespoke

Запуск дзеркального покриття став фінальним акордом найнасиченішого року в історії Range Rover Bespoke. У 2025 році бренд зафіксував рекордну кількість індивідуальних замовлень і спецсерій. Серед них — Range Rover Fifty-Five Edition, створений на честь оригінального зеленого Range Rover Lincoln 1970 року, а також Range Rover Asilomar, натхненний блакитними відтінками затоки Монтерей, із двоколірним екстер’єром та ручною вишивкою.

Філософія Bespoke — особистий зв’язок з автомобілем

За словами глобального виконавчого директора Range Rover Мартіна Лімперта, нове дзеркальне покриття є прямим втіленням філософії Bespoke, а також поєднанням вишуканої майстерності, найвищої точності та глибокого особистого зв’язку з автомобілем.

Процес персонального замовлення моделей Range Rover та Range Rover Sport доступний у вибраних Range Rover House по всьому світу, включно з новою Bespoke Commissioning Studio в Антверпені. Послуга охоплює все — від унікальної вишивки й написів до ексклюзивних кольорів шкіри, коліс та підбору фарби за індивідуальним зразком.