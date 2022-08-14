Вибір автомобіля в сім'ю найчастіше починається з розміру – а потім йде вибір бренда, класу, двигуна та дрібних опцій. Але чи завжди ми правильно розуміємо, що таке розмір автомобіля?

Поширена фраза щодо розміру та його значення для щасливого життя цілком відноситься і до автомобіля. Але залежність тут таки не пряма (більше розмір – більше щастя), а диференційована (споживачеві потрібен саме певний розмір, а не абстрактний “великий”). Одне слово, автомобіліст повинен розуміти, що таке великий і що таке малий автомобіль.

Продумане планування і можливості трансформації інтер’єру можуть знівелювати недоліки невеликих машин

Яку машину вважати малою

Згідно стереотипів, які встановилися в колах українських автомобілістів, малою орієнтовно вважається машина А- та В-класів. Тобто у нашому національному розумінні все, що менше “гольф”-класу (С-клас) – це мале. Хоча останнім часом машини від покоління до покоління збільшуються, і певно, простіше буде тримати за умовну межу малий/великий довжину 3,5 – 4 м. Але насправді якщо в машині буде їздити 1 – 2 людини, навіть авто А класу не буде для них малим.

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Основні за і проти

Мала машина

Плюси Легше маневрувати у тісних обставинах.

Легше знайти місце для парковки.

Дешевше великого автомобіля. Мінуси Обмежений простір всередині кузова.

Гірша пристосованість для руху заміськими автотрасами та путівцями

Менший ресурс багатьох деталей

Велика машина

Плюси Більша місткість салону та багажника

Краща пристосованість для поганих шляхів

Найчастіше краща пасивна безпека

Вищий імідж Мінуси Більша витрата пального

Дорожче утримання (шини, мийка, сервіс)

Чим погана мала машина

Перш за все, не кожен малий автомобіль тісний зсередини і не кожен великий автомобіль – достатньо просторий. Особливо цей парадокс стосується сучасних машин, які мають товсті двері та масивні стійки даха, обумовлені вимогами пасивної безпеки. А ще нинішні конструктори полюбляють “облагороджувати” інтер’єр шляхом масивних панелей, накладок, вбудованих відсіків для дрібних речей, ніш тощо. З цим практично нічого не можна зробити.

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А ще відбирає корисний простір система приводу 4х4, через неї у багатьох немаленьких кросоверів об’єм багажника може конкурувати хіба що з місткістю міських хетчбеків. І швидше за все, навіть якщо обрати монопривідну комплектацію кросовера, багажник все одно буде з високою підлогою, адже найчастіше кузов в обох версій один той самий. Вихід – шукати модель без повнопривідного варіанту.

Додають свого впливу планування і можливості трансформації салону. У багатьох сучасних великих машинах передні крісла, задні сидіння, торпедо та центральна консоль сплановані таким чином, що кожна людина розміщується у свого роду кокпіті. Сидіти зручно, все доступно, але відчуття простору та волі немає, та й реальне переміщення по салону ускладнене через глибоко сформовані подушки, трансмісійний тунель на підлозі, консолі та підлокітники. Це стосується не лише спорткарів та псевдоспортивних моделей, а й багатьох преміальних седанів і навіть кросоверів. Придивляйтеся до цих нюансів ще при покупці.

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Де буває тісно

Варто взяти до уваги ще один момент: навіть у деяких “великих” машин явно замалий багажник, у деяких обмежений простір на задньому сидінні, треті навпаки, мають несподівано простору зону для задніх пасажирів. Одне слово, треба визначитися, яка зона кузова для вас найважливіша з точки зору місткості: передні сидіння, заднє сидіння, багажник.

Непропорційно великий простір для задніх пасажирів – типова риса автомобілів для небагатих країн (Peugeot 301, Skoda Rapid, VW Polo Sedan тощо).

З іншого боку, розумно спроєктовані міські субкомпакти можуть легко вміщувати чотирьох дорослих осіб. А за потреби в них поміщається і щось габаритне типу “одноповерхового” холодильника або пральної машинки – щоправда, замість задніх пасажирів. Це виходить завдяки сидінням без зайвої пухкості, тонким панелям оздоблення та трансформації інтер’єру.

Renault Twingo I має лише 3,4 м довжини, проте четверо осіб вміщує без дискомфорту. Але для перевезення габаритних речей треба складати заднє сидіння.

Велика чи мала: яку беремо?

Якщо коротко, перший висновок тут такий: говорячи про велике авто, перш за все слід розуміти його зовнішні габарити. А вже внутрішні розміри треба з’ясовувати конкретно для кожної моделі, особливо якщо ви порівнюєте кілька однокласників різних марок для вибору найбільш місткого.

Фактор розмірів має ще один аспект, технічний. У маленького автомобіля з певних причин майже обов’язково буде меншій запас міцності, тобто у багатьох деталей по факту менший ресурс. Тільки прохання не плутати ресурс з надійністю, яка від розмірів напряму не залежить. І тими ж технічними факторами пояснюється ще один парадокс: найчастіше маленький автомобіль насправді не настільки дешевий, наскільки менший за інші.

Приклад взаємозалежності просторів у “великих” машинах: величезний багажник Skoda Octavia І при тісноті на задньому сидінні.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо ви легко ставитеся до матеріального світу і більш-менш вільні у фінансах, вам у питанні розміру буде простіше. А якщо вам важко розлучатися з речами і ви не можете міняти машину щороку, краще ретельно все зважити перед покупкою. Адже часто буває, що в цілому дуже вдалий, популярний в усьому світі автомобіль не подобається людині саме через невідповідність її особистим вимогам. Тобто через помилку при виборі машину доводиться продавати, втрачаючи час і гроші.

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