Как ни крути, а чаще всего выбор автомобиля для рядового гражданина начинается с размера – это уже потом идет выбор бренда, класса, двигателя и мелких опций. Но всегда ли мы правильно понимаем, что такое размер автомобиля?

Расхожая фраза о размере и его значении для счастливой жизни относится и к автомобилю. Но зависимость здесь не прямая (больше размер – больше счастья), а дифференцированная (потребителю нужен некий конкретный размер, а не абстрактный большой). Одним словом, автомобилист должен понимать, что такое большой и что такое маленький автомобиль.

Продуманная планировка и возможности трансформации интерьера могут снивелировать недостатки маленьких машин. Но кроме того, есть и непреодолимые проблемы.

Какую машину считать маленькой

Согласно стереотипам, установившимся в кругу украинских автомобилистов, малой ориентировочно считается машина А-класса и В-класса. То есть в нашем национальном понимании все, что меньше "гольф"-класса (С-класс) – это малое. Хотя в последнее время модели от поколения к поколению увеличиваются, и, вероятно, проще будет держать за условную границу малый/большой длину в 3,5 – 4 м. Но на самом деле если в машине будет ездить 1 – 2 человека, даже авто А-класса не будет для них малым.

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Основные за и против

Маленькая машина

Плюсы Легче маневрировать в тесной обстановке.

Легче найти место для парковки.

Дешевле большого автомобиля. Минусы Ограниченное пространство внутри кузова.

Худшая приспособленность для движения по загородным автотрассам и грунтовкам

Меньший ресурс многих деталей

Большая машина

Плюсы Большая вместительность кузова

Лучшая приспособленность для плохих дорог

Обычно лучшая пассивная безопасность

Более высокий имидж Минусы Больший расход топлива

Более дорогое содержание (шины, мойка, сервис)

Чем мала маленькая машина

Прежде всего, не каждый малый автомобиль тесен изнутри и не каждый большой автомобиль – достаточно просторный. Особенно этот парадокс касается современных машин, поголовно имеющих толстые двери и массивные стойки крыши, обусловленные требованиями пассивной безопасности. А еще нынешние конструкторы любят "облагораживать" интерьер за счет массивных панелей, накладок, встроенных отсеков для мелких вещей, ниш и т.д. С этим практически ничего нельзя поделать.

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А еще отбирает полезное пространство система привода 4х4, из-за нее у многих немаленьких кроссоверов объем багажника может конкурировать разве что с емкостью городских хэтчбеков. И скорее всего, даже если выбрать моноприводную комплектацию кроссовера, багажник все равно будет с высоким полом, ведь чаще всего кузов у ​​обеих версий один и тот же. Выход – искать модель без полноприводного варианта.

Добавляют своего влияния на вместительность машины планировка и возможности трансформации салона. Во многих современных больших машинах передние кресла, задние сиденья, торпедо и центральная консоль спланированы таким образом, что каждый человек размещается в своего рода кокпите. Сидеть удобно, все доступно, но ощущения простора и свободы нет, да и реальное перемещение по салону затруднено из-за глубоко отформованных подушек, трансмиссионного тоннеля на полу, консолей и подлокотников. Это касается не только спорткаров и псевдоспортивных моделей, но и многих премиальных седанов и даже кроссоверов. Присматривайтесь к этим нюансам еще при покупке.

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Где бывает тесно

Стоит учесть еще один момент: даже у некоторых "больших" машин может оказаться явно маловат багажник, у некоторых весьма ограниченное пространство на заднем сиденье, третьи наоборот, имеют неожиданно просторную зону для задних пассажиров. Словом, надо определиться, какая часть кузова для вас самая важная с точки зрения вместительности: передние сиденья, заднее сиденье, багажник.

Непропорционально большое пространство для задних пассажиров – типичная черта автомобилей для небогатых стран (Peugeot 301, Skoda Rapid, VW Polo Sedan).

С другой стороны, толково спроектированные городские субкомпакты могут легко вмещать четырех взрослых. А при необходимости они вмещают и что-то габаритное типа одноэтажного холодильника или стиральной машинки – правда, вместо задних пассажиров. Это получается благодаря сиденьям без лишней пухлости, тонким отделочным панелям и трансформации интерьера. В качестве примера можно привести Renault Twingo первого поколения и почти каждый японский key-car. Последние, кстати, при ограниченных габаритах (3400 х 1480 х 2000 мм) демонстрируют чудеса перепланировки и могут служить образцом целесообразности и практичности.

Renault Twingo I имеет всего 3,4 м длины, однако четыре человека вмещают без дискомфорта. Но для перевозки габаритных вещей нужно складывать заднее сиденье.

Большая или малая: которую берем?

Если коротко, первый вывод здесь таков: говоря о большом автомобиле, прежде всего следует понимать его внешние габариты. А уж внутренние размеры нужно выяснять именно для каждой модели, особенно если вы сравниваете несколько одноклассников разных марок для выбора наиболее вместительного.

Фактор размеров имеет еще один технический аспект. У маленького автомобиля по определенным причинам почти обязательно будет меньший запас прочности, то есть у многих деталей по факту меньший ресурс. Только просьба не путать ресурс с надежностью, которая от размеров напрямую не зависит. И теми же техническими факторами объясняется еще один парадокс: зачастую маленький автомобиль на самом деле не на столько дешевый, на сколько он меньше других.

Пример взаимозависимости пространств в больших машинах: огромный багажник Skoda Octavia при досадной тесноте на заднем сиденье.

Рекомендация “Авто 24”

Если вы легко относитесь к материальному миру и более или менее свободны в финансах, вам в вопросе размера будет проще. А если вам трудно расставаться с вещами и вы не можете менять машину каждый год, лучше тщательно все взвесить перед покупкой. Ведь часто бывает, что в целом очень удачный, популярный во всем мире автомобиль не нравится человеку именно из-за несоответствия его личным требованиям. То есть из-за ошибки при выборе машину приходится продавать, теряя время и деньги.

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