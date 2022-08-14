Как ни крути, а чаще всего выбор автомобиля для рядового гражданина начинается с размера – это уже потом идет выбор бренда, класса, двигателя и мелких опций. Но всегда ли мы правильно понимаем, что такое размер автомобиля?
Расхожая фраза о размере и его значении для счастливой жизни относится и к автомобилю. Но зависимость здесь не прямая (больше размер – больше счастья), а дифференцированная (потребителю нужен некий конкретный размер, а не абстрактный большой). Одним словом, автомобилист должен понимать, что такое большой и что такое маленький автомобиль.
Продуманная планировка и возможности трансформации интерьера могут снивелировать недостатки маленьких машин. Но кроме того, есть и непреодолимые проблемы.
Какую машину считать маленькой
Согласно стереотипам, установившимся в кругу украинских автомобилистов, малой ориентировочно считается машина А-класса и В-класса. То есть в нашем национальном понимании все, что меньше "гольф"-класса (С-класс) – это малое. Хотя в последнее время модели от поколения к поколению увеличиваются, и, вероятно, проще будет держать за условную границу малый/большой длину в 3,5 – 4 м. Но на самом деле если в машине будет ездить 1 – 2 человека, даже авто А-класса не будет для них малым.
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Основные за и против
Маленькая машина
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Плюсы
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Минусы
Большая машина
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Плюсы
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Минусы
Чем мала маленькая машина
Прежде всего, не каждый малый автомобиль тесен изнутри и не каждый большой автомобиль – достаточно просторный. Особенно этот парадокс касается современных машин, поголовно имеющих толстые двери и массивные стойки крыши, обусловленные требованиями пассивной безопасности. А еще нынешние конструкторы любят "облагораживать" интерьер за счет массивных панелей, накладок, встроенных отсеков для мелких вещей, ниш и т.д. С этим практически ничего нельзя поделать.
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А еще отбирает полезное пространство система привода 4х4, из-за нее у многих немаленьких кроссоверов объем багажника может конкурировать разве что с емкостью городских хэтчбеков. И скорее всего, даже если выбрать моноприводную комплектацию кроссовера, багажник все равно будет с высоким полом, ведь чаще всего кузов у обеих версий один и тот же. Выход – искать модель без полноприводного варианта.
Добавляют своего влияния на вместительность машины планировка и возможности трансформации салона. Во многих современных больших машинах передние кресла, задние сиденья, торпедо и центральная консоль спланированы таким образом, что каждый человек размещается в своего рода кокпите. Сидеть удобно, все доступно, но ощущения простора и свободы нет, да и реальное перемещение по салону затруднено из-за глубоко отформованных подушек, трансмиссионного тоннеля на полу, консолей и подлокотников. Это касается не только спорткаров и псевдоспортивных моделей, но и многих премиальных седанов и даже кроссоверов. Присматривайтесь к этим нюансам еще при покупке.
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Где бывает тесно
Стоит учесть еще один момент: даже у некоторых "больших" машин может оказаться явно маловат багажник, у некоторых весьма ограниченное пространство на заднем сиденье, третьи наоборот, имеют неожиданно просторную зону для задних пассажиров. Словом, надо определиться, какая часть кузова для вас самая важная с точки зрения вместительности: передние сиденья, заднее сиденье, багажник.
Непропорционально большое пространство для задних пассажиров – типичная черта автомобилей для небогатых стран (Peugeot 301, Skoda Rapid, VW Polo Sedan).
С другой стороны, толково спроектированные городские субкомпакты могут легко вмещать четырех взрослых. А при необходимости они вмещают и что-то габаритное типа одноэтажного холодильника или стиральной машинки – правда, вместо задних пассажиров. Это получается благодаря сиденьям без лишней пухлости, тонким отделочным панелям и трансформации интерьера. В качестве примера можно привести Renault Twingo первого поколения и почти каждый японский key-car. Последние, кстати, при ограниченных габаритах (3400 х 1480 х 2000 мм) демонстрируют чудеса перепланировки и могут служить образцом целесообразности и практичности.
Renault Twingo I имеет всего 3,4 м длины, однако четыре человека вмещают без дискомфорта. Но для перевозки габаритных вещей нужно складывать заднее сиденье.
Большая или малая: которую берем?
Если коротко, первый вывод здесь таков: говоря о большом автомобиле, прежде всего следует понимать его внешние габариты. А уж внутренние размеры нужно выяснять именно для каждой модели, особенно если вы сравниваете несколько одноклассников разных марок для выбора наиболее вместительного.
Фактор размеров имеет еще один технический аспект. У маленького автомобиля по определенным причинам почти обязательно будет меньший запас прочности, то есть у многих деталей по факту меньший ресурс. Только просьба не путать ресурс с надежностью, которая от размеров напрямую не зависит. И теми же техническими факторами объясняется еще один парадокс: зачастую маленький автомобиль на самом деле не на столько дешевый, на сколько он меньше других.
Пример взаимозависимости пространств в больших машинах: огромный багажник Skoda Octavia при досадной тесноте на заднем сиденье.
Рекомендация “Авто 24”
Если вы легко относитесь к материальному миру и более или менее свободны в финансах, вам в вопросе размера будет проще. А если вам трудно расставаться с вещами и вы не можете менять машину каждый год, лучше тщательно все взвесить перед покупкой. Ведь часто бывает, что в целом очень удачный, популярный во всем мире автомобиль не нравится человеку именно из-за несоответствия его личным требованиям. То есть из-за ошибки при выборе машину приходится продавать, теряя время и деньги.
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