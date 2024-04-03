Благодійний фонд "Повернись живим" передав у підрозділи ГУР Міністерства оборони України три багі заводського виробництва відомого бренду Segway.

Волонтери передали нашим розвідникам 1000-кубові повнопривідні багі Segway Villain SX10, розроблені для екстремальних умов експлуатації. Ці машини адаптовані для їзди будь-якою поверхнею, будь-якої пори та в умовах складного рельєфу (див. відео нижче).

В очі впадають міцна рама та потужна амортизаційна система. Для рами тут використали хромомолібденову сталь, яка витриваліша до навантажень за звичайний метал. Підвіска тут також посилена. Попереду вона на подвійних А-подібних важелях, що доповнені гвинтовими пружинами, амортизаторами.

Нарікань на шасі з потужними повністю регульованими газорідинними амортизаторами, масивними задніми поздовжніми важелями та великим ходом підвіски не повинно бути – ходова випробувана часом та екстримом у різних умовах експлуатації. Щоправда, це не бойова машина, але для роботи у фронтових умовах вона адаптована. До того ж розвідники там зроблять свої доповнення.

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Передній диференціал дозволяє автоматично перемикатися між приводом 2WD/4WD залежно від місцевості та безпосередньої необхідності. Блокування переднього та заднього диференціалів також можна перемикати вручну під час руху, що значно покращує позашляхові характеристики.

Машина з карданним приводом має 40-сантиметровий кліренс. Це навіть більше, ніж в автомобіля КрАЗ-6322, який має 37-сантиметровий просвіт. Рідинний 2-циліндровий, 4-тактний двигун DOHC + PMSM з інжекторною системою живлення видає 93 к.с. Для однотонного (1020 кг) мотовсюдихода з позашляховими шинами на високому протекторі такого силового потенціалу цілком достатньо навіть для переходу свіжою ріллею чи багнюкою.

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Звісно, загрузнути Villain може, як і будь-яка машина. Однак для самовитягування чи підтягування обладнання, ношей з пораненим або розчищання дороги від повалених дерев, електричних опор тут є фронтальна лебідка з потенціалом на 1350 кг.

Фонд "Повернись живим" заплатив за три машини 1 968 000 грн, тобто 656 000 за одну. Це навіть трохи дешевше вартості на такі машини в торговій мережі, оскільки в роздріб цінник на Segway Villain SX10 стартує з 840 000 грн.

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Варто зазначити, що в основному для захисників надходять саморобні багі, які виготовляють невеличкими партіями в автопарках підприємств та в організованих волонтерськими рухами майстернях. Донорами для такої техніки в основному слугують "Жигулі".

Мотовсюдиходи заводського серійного виробництва до бойових підрозділів надходять не просто мало, а дуже мало.

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Як повідомили редакції Авто24 в компанії "Мото-Мото", багі заводського виробництва беруть, але "…цих багі дуже мало на ринку і ціна значно вища, ніж багі із Жигуля. У 2024 році ще ніхто із постачальників не дочекався подібної техніки, через проблеми на кордонах".

Фото: БФ "Повернись живим"