Благотворительный фонд "Вернись живым" передал в подразделения ГУР Министерства обороны Украины три багги заводского производства известного бренда Segway.

Волонтеры передали нашим разведчикам 1000-кубовые полноприводные багги Segway Villain SX10, разработанные для экстремальных условий эксплуатации. Эти машины адаптированы для езды по любой поверхности, любой поры и в условиях сложного рельефа (см. видео ниже).

В глаза бросаются крепкая рама и мощная амортизационная система. Для рамы здесь использовали хромомолибденовую сталь, которая выносливее к нагрузкам чем обычный металл. Подвеска здесь также усилена. Впереди она на двойных А-образных рычагах, дополненных винтовыми пружинами, амортизаторами.

Нареканий на шасси с мощными полностью регулируемыми газожидкостными амортизаторами, массивными задними продольными рычагами и большим ходом подвески не должно быть – ходовая испытана временем и экстримом в различных условиях эксплуатации. Правда, это не боевая машина, но для работы во фронтовых условиях она адаптирована. К тому же разведчики там сделают свои дополнения.

Читайте также Продается багги: пулемет и крепления под ПТРК в комплекте

Передний дифференциал позволяет автоматически переключаться между приводом 2WD/4WD в зависимости от местности и непосредственной необходимости. Блокировка переднего и заднего дифференциалов также можно переключать вручную во время движения, что значительно улучшает внедорожные характеристики.

Машина с карданным приводом имеет 40-сантиметровый клиренс. Это даже больше, чем у автомобиля КрАЗ-6322, имеющий 37-сантиметровый просвет. Жидкостный 2-цилиндровый, 4-тактный двигатель DOHC + PMSM с инжекторной системой питания выдает 93 л.с. Для однотонного (1020 кг) мотовездехода с внедорожными шинами на высоком протекторе такого силового потенциала вполне достаточно даже для перехода по свежей пашне или грязи.

Читайте также Винницкие багги вывезли из-под огня на фронте уже более 700 раненых защитников

Конечно, увязнуть Villain может, как и любая машина. Однако для самовытягивания или подтягивания оборудования, носилок с раненым или расчистки дороги от поваленных деревьев, электрических опор здесь есть фронтальная лебедка с потенциалом на 1350 кг.

Фонд "Вернись живым" заплатил за три машины 1 968 000 грн, то есть 656 000 за одну. Это даже немного дешевле стоимости на такие машины в торговой сети, поскольку в рознице ценник на Segway Villain SX10 стартует с 840 000 грн.

Читайте также На боевые баги из Винницы выстроилась очередь: фронтовикам нужны такие машины

Стоит отметить, что в основном для защитников поступают самодельные баги, которые изготавливают небольшими партиями в автопарках предприятий и в организованных волонтерскими движениями мастерских. Донорами для такой техники в основном служат "Жигули".

Мотовездеходы заводского серийного производства в боевые подразделения поступают не просто мало, а очень мало.

Читайте также Стоматологи в Киеве создали свое багги для ВСУ: фото, видео

Как сообщили редакции Авто24 в компании "Мото-Мото", багги заводского производства берут, но "...этих багги очень мало на рынке и цена значительно выше, чем багги с Жигуля. В 2024 году еще никто из поставщиков не дождался подобной техники, из-за проблем на границах".

Фото: БФ "Вернись живым"