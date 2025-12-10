10 декабря Комиссия Евросоюза должна определиться относительно судьбы гибридных авто и биотоплива

Таким образом Италия присоединилась к блоку восточноевропейских стран, которые обратились в Брюссель с предложением продолжить выпуск гибридных автомобилей после указанной даты и включить биотопливо к видам топлива с нулевым уровнем выбросов.

По сообщению La Repubblica, в список таких стран вошли Польша, Венгрия, Болгария, Словакия и Чешская Республика. Италия стала шестой. Все сходятся во мнении, что "когда европейская автомобильная промышленность переживает кризис и продает меньше автомобилей, то это вина выбора Брюсселя и правил Зеленого соглашения".

Полярные мнения и выводы

А вот совершенно противоположного мнения на этот счет придерживаются Франция и Испания. Последняя только что объявила об инвестиционном плане в размере 1,3 миллиарда евро на поддержку развития электромобилей.

Кстати, Испания лидирует в ЕС по производству электромобилей, имея 1,3 миллиарда евро стимулов и сеть зарядных устройств.

Испанское правительство средства направляет на производство, стимулирование покупателей и сеть зарядных устройств.

Конкуренты не спят

Все это происходит на фоне того, когда Tesla объявила о своей самой дешевой модели в Европе. Конкуренция на рынке электромобилей развернется с небывалой силой.

Не менее тревожно зазвенел китайский колокольчик. По состоянию на начало декабря количество китайских брендов, продаваемых в ЕС, выросло до 26. Акцент у них сделан на электромобили.

По мнению авторов письма, требование сохранить гибридные автомобили после 2035 года и признать биотопливо топливом с нулевым уровнем выбросов наравне с электрическим является актуальным и важным для принятия положительного решения.

Германия за гибрид, но биотопливо "чистым" не признает

Эту позицию разделяет также и канцлер Германии Мерц, хотя такого письма не подписал. Он поддержал предложение Италии, а также содержание письма, подписанного письма другими странами. Но есть один нюанс: Германия имеет такую же позицию по гибридам, но не по биотопливу.

Это все подводится к заседанию Комиссии ЕС, члены которой завершают пересмотр регламента о запрете автомобилей, выбрасывающих CO 2 , с 2035 года.

Сегодняшнее заседание будет решающим

Очікується, що таке рішення Комісія Європарламенту може ухвалити 10 грудня, але деякі експерти припускають, що через офіційну позицію шести країн із цього приводу можуть перенести ухвалення такого документа і зняти це питання з порядку денного, відправивши його на додаткове вивчення та доопрацювання.

"ЕС должен раз и навсегда отказаться от идеологического догматизма, который поставил на колени целые производственные сектора, однако не принеся ощутимой пользы с точки зрения глобальных выбросов. Крайне важно в полной мере применять принцип технологической нейтральности", – говорится в письме.