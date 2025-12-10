10 грудня Комісія Євросоюзу має визначитися щодо долі гібридних авто та біопального

Таким чином Італія приєдналася до блоку східноєвропейських країн, які звернулися до Брюсселя з пропозицією продовжити випуск гібридних автомобілів після зазначеної дати та включити біопаливо до видів пального з нульовим рівнем викидів.

За повідомленням La Repubblica, до списку таких країн увійшли Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина та Чеська Республіка. Італія стала шостою. Усі сходяться на думці, що "коли європейська автомобільна промисловість переживає кризу та продає менше автомобілів, то це вина вибору Брюсселя та правил Зеленої угоди".

Полярні думки та висновки

А ось зовсім протилежної думки щодо цього дотримуються Франція та Іспанія. Остання щойно оголосила про інвестиційний план у розмірі 1,3 мільярда євро на підтримку розвитку електромобілів.

До речі, Іспанія лідирує в ЄС з виробництва електромобілів, маючи 1,3 мільярда євро стимулів та мережу зарядних пристроїв.

Іспанський уряд кошти спрямовує на виробництво, стимулювання покупців та мережу зарядних пристроїв.

Конкуренти не сплять

Все це відбувається на фоні того, коли Tesla оголосила про своєї найдешевшої моделі в Європі. Конкуренція на ринку електромобілів розгорнеться з небувалою силою.

Не менш тривожно дзеленькає китайський дзвіночок. Станом на початок грудня кількість китайських брендів, що продаються в ЄС, зросла до 26. Акцент у них зроблено на електромобілі.

На думку авторів листа, вимога зберегти гібридні автомобілі після 2035 року та визнати біопаливо пальним з нульовим рівнем викидів нарівні з електричним є актуальною й важливою для прийняття позитивного рішення.

Німеччина за гібрид, але біопальне "чистим" не визнає

Цю позицію поділяє також і канцлер Німеччини Мерц, хоча такого листа не підписав. Він підтримав пропозицію Італії, а також зміст листа, підписаного листа іншими країнами. Але є один нюанс: Німеччина має таку ж позицію щодо гібридів, але не щодо біопалива.

Це все підводиться до засідання Комісії ЄС, члени якої завершують перегляд регламенту про заборону автомобілів, що викидають CO 2 , з 2035 року.

Сьогоднішнє засідання буде вирішальним

Очікується, що таке рішення Комісія Європарламенту може прийняти 10 грудня, але деякі експерти припускають, що новий розголос та офіційна позиція шести країн з цього приводу, може перенести прийняття такого важливого документа та зніме це питання з порядку денного й відправить на додаткове вивчення та доопрацювання.

"ЄС має раз і назавжди відмовитися від ідеологічного догматизму, який поставив на коліна цілі виробничі сектори, проте не принісши відчутної користі з погляду глобальних викидів. Вкрай важливо повною мірою застосовувати принцип технологічної нейтральності", – йдеться у листі.