Проблема отсутствия дешевого транспорта никуда не исчезла даже после ввоза двух сотен тысяч авто без налогов.

21 июня Верховная Рада Украины приняла законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, включая автомобили, из-за границы. А 30 июня Президент Украины подписал этот законопроект .

Между тем, на контрольно-пропускных пунктах на западных границах нашего государства выстроились очереди из автомобилей, владельцы которых пытались запрыгнуть в последний вагон поезда. Очевидно, некоторым из них это не удастся, несмотря на риски для здоровья в несколько дневном ожидании под палящим летним солнцем. Впрочем, советуем всем не расстраиваться, поскольку это не первое и не последнее льготное растаможивание подержанных автомобилей в Украине. Следующее будет возможно даже этой осенью, и вот почему.

Кстати разработан новый законопроект о нулевой растаможке автомобилей

Мы, украинцы, в отличие от жителей соседней страны-агрессора и оккупантов, знаем, что законы должны служить всеобщей справедливости, а не интересам отдельных властных групп. Однако так бывает и у нас, что законы могут подыгрывать чьим-то конкретным интересам или даже ощущениям. Впрочем, мы, когда это начинаем понимать, мирно протестуем и добиваемся, наконец, справедливости, идя эволюционным путем. Нет сомнений, что так будет и в этот, и всякий раз.

Почему отменили пошлины?

Давайте для начала разберемся, почему вообще в начале войны отменили импортные пошлины. В правительстве говорят, что тогда у них были опасения, что украинский бизнес и украинские производители не смогут обеспечить необходимыми продуктами и их нужно будет импортировать. Теперь надо думать о наполнении бюджета налогами, а значит и защитить национального производителя, который, как оказалось, в основном может обеспечивать нас необходимыми продуктами даже в условиях войны.

Почему отменили "нулевое растаможивание"?

Для отмены пошлин на автомобили объяснение было несколько иным. Говорили, что автомобили по льготным ценам нужны для фронта (они там буквально расходный материал), для волонтеров, а также для тех, кто потерял свою машину во время боевых действий. Однако позже во власти начали жаловаться, что такой возможностью стали пользоваться недобросовестные "дельцы", а легальные продавцы автомобилей заговорили об убытках. Впрочем, более объективной, по нашему мнению, проблемой стали многокилометровые пробки перед контрольно-пропускными пунктами. Они отчасти заблокировали критически важный импорт. Впрочем, последнее в большей степени касается возможностей нашей власти просчитывать последствия своих решений, чем темы данной статьи.

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Итак, попробуем сформулировать ожидания, которые власть может возлагать конкретно на возврат пошлин на подержанные автомобили. Это может быть: наполнение бюджета, защита национального производителя автомобилей, защита интересов бизнеса по продаже новых автомобилей, экологические соображения, уменьшение нагрузки на пограничные КПП.

Можем ошибаться, но непохоже, чтобы можно было достичь этих целей или хотя бы одной из них только с помощью больших налогов на авто. В нашем обществе остаются все те же причины, что побудили Президента в свое время пойти на шаг по уменьшению импортных пошлин на автомобили. Эти причины действовали, действуют и будут действовать еще достаточно долго. И они заставят власть снова сделать шаг назад и дать людям то, что они хотят – доступные автомобили.

Причины вернуть доступную растаможку для украинцев

Первая причина. Заправленный автомобиль под домом = условие ощущения безопасности для украинцев. Когда начинались обстрелы, то единственной возможностью уберечь женщин и детей, конечно, кроме подвала, была поездка на относительно безопасный запад страны, а после, возможно, и за границу. Конечно, были эвакуационные рейсы автобусов и Укрзализныци, однако это предложение было крайне ограниченным относительно спроса и совсем не гибким. А иногда даже опасным. Поэтому рассчитывать большинству для спасения своих близких можно было только на себя и на волонтеров. И тем, и другим для этого нужны исправные и заправленные автомобили. Война пройдет, но сосед-агрессор останется, и у нас навсегда останется чувство тревоги – тревожная сумка, лекарства, документы и заправленный автомобиль под домом. Мы бы не рекомендовали власти вставать между украинцами и их осмотрительностью.

Вторая причина. Автомобили так же или даже еще больше нужны фронту и волонтерам. Как говорят наши военные, автомобили на фронте – это расходный материал. Находясь в зоне боевых действий машины ломаются и уничтожаются. А без них нельзя вести маневренную современную войну, поэтому потребности только увеличиваются. Если к военным не будет никаких вопросов, то вот как государству отличить волонтера от “дельца” – это большой вопрос. Но в данном случае похоже, что всех волонтеров приравняли к “дельцам”.

Третья причина. Доступный автомобиль = чувство равенства и справедливости. Чиновнику очень трудно объяснить простому украинцу, почему он должен переплачивать иногда 2-3 стоимости за подержанный автомобиль из ЕС. Почему в Европе при больших зарплатах они могут себе позволить авто дешевле, а мы нет. Почему "хозяева жизни" ездят на дорогих авто, а остальные украинцы должны отдавать последнее.

Четвертая причина. Для наполнения бюджетов нужно сделать подходящие условия для развития бизнеса, а не увеличивать налоги. Если действительно основной причиной возврата пошлины на авто является ожидание увеличения поступлений от налогов, тогда у нас плохие новости для инициаторов. Мы не экономисты, но мы знаем, что экономика работает не таким образом, а увеличение надоев коровы и экономии продовольствия за счет того, что корову начинают больше доить и меньше кормить это ведет только к одному результату.

Пятая причина. Для улучшения экологии развивается общественный транспорт и велоинфраструктура. Здесь еще можно добавить, что в развитых странах существуют налоги, сдерживающие автомобилепользование (это один из основных способов борьбы с пробками) и даже автомобилизацию именно по экологическим соображениям. Но в тех же странах существует чувство безопасности и надежная альтернатива личному автомобилю. Когда есть другой вариант, можно давить на общество, чтобы оно выбирало его, обязательно демонстрируя это собственным примером. Но, к сожалению, не в нашей стране. По крайней мере, пока.

Что будет дальше?