Alpine вскоре представит собственный электрический кроссовер

Как сообщает Carscoops, второй электромобиль бренда A390 является серийной версией прошлогодней концепции A390_β. Alpine называет новинку спортивным фастбэком и она является одним из трех представителей новой линейки электромобилей компании под названием Dream Garage.

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Другие два авто – хэтчбек A290, который является близнецом Renault 5 и был признан “Автомобилем года в Европе 2025”, а также новый A110, который дебютирует позже. Единственное тизерное фото сопровождалось подтверждением даты запуска.

На нем изображена передняя часть авто со световой полосой и названием бренда. Из интересных деталей – ДХО выполнены из 12 светодиодов в форме треугольника, расположенных вместе и образующих больший треугольник.

Ранее компания заявляла, что серийная модель на 85% будет соответствовать концепции. Шпионские снимки свидетельствуют, что дизайн и силуэт авто действительно будет идентичным, а вот в салоне ожидаются большие упрощения и изменения.

Концепт A390_β имел задние двери с откидными петлями и специальные сиденья, однако, вероятно, новинка лишится этих деталей. Новый Alpine A390 построен на архитектуре Renault Group AmpR Medium, ранее известной как платформа CMF-EV и использовавшейся в Renault Megane E-Tech.

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Компания Alpine говорит, что A390 будет иметь систему векторизации крутящего момента для максимальной маневренности и может получить мощность в более 608 л.с. в самой производительной комплектации. Ожидается, что модель должна поступить в продажу в Европе в конце 2025 года