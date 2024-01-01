Alpine незабаром представить власний електричний кросовер

Як повідомляє Carscoops, другий електромобіль бренду A390 є серійною версією минулорічної концепції A390_β. Alpine називає новинку спортивним фастбеком й вона є одним з трьох представників нової лінійки електромобілів компанії під назвою Dream Garage.

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Інші два авто – хетчбек A290, який є близнюком Renault 5 та був визнаний “Автомобілем року в Європі 2025”, а також новий A110, який дебютує згодом. Єдине тизерне фото супроводжувалося підтвердженням дати запуску.

На ньому зображено передню частину авто зі світловою смугою та назвою бренду. З цікавих деталей – ДХВ виконані з 12 світлодіодів у формі трикутника, що розташовані разом й утворюють більший трикутник.

Раніше компанія заявляла, що серійна модель на 85% відповідатиме концепції. Шпигунські знімки свідчать, що дизайн та силует авто дійсно буде ідентичним, а от в салоні очікуються великі спрощення та зміни.

Концепт A390_β мав задні двері з відкидними петлями та спеціальні сидіння, проте, ймовірно, новинка позбудеться цих деталей. Новий Alpine A390 побудований на архітектурі Renault Group AmpR Medium, що раніше була відома як платформа CMF-EV і використовувалася в Renault Megane E-Tech.

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Компанія Alpine каже, що A390 матиме систему векторизації крутного моменту для максимальної маневреності та може отримати потужність в понад 608 к.с. у найпродуктивнішій комплектації. Очікується, що модель має надійти в продаж у Європі наприкінці 2025 року