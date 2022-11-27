Для многих автомобилистов это слово – синоним антикоррозионной защиты. И часто так оно и есть, хотя нюансов выбора и использования немало.

"Мовиль" - это одно из ключевых антикоррозионных средств, которые химическая промышленность разработала и выпускает в массовых масштабах. Однако, далеко не всегда этот антикор имеет именно такое название.

Коррозия в скрытых полостях незаметно разрушает кузов – так что ремонт будет нерентабельным. Антикоры для полостей сегодня называют “мовилями”.

Читайте также: Кому нужен антикор: как понять, что твоему авто нужна "задувка"

Главное его отличие – он предназначен для внутренних полостей. А поскольку именно с них начинается коррозионное разрушение автомобиля, "Мовиль" и его аналоги получили большое распространение. Недаром одно из первоначальных названий этого препарата “Консервант порогов Мовиль».

Что такое "Мовиль"

В отличие от многих других (об этом ниже) это препарат комплексного действия. Он сначала нейтрализует очаг коррозии, а затем покрывает его пленкой, которая перекрывает доступ к металлу воздуху и влаге. Если влага на детали имеется до обработки, препарат вытесняет ее, "осушая" защищаемую поверхность.

Ингибиторы-пенетранты проникают в микропоры окиси железа (ржавчины), преобразователь ржавчины трансформирует оксиды в некорродующую форму железа, а воск или полимерные смолы создают защитную пленку на поверхности.

Если на поверхности нет ни коррозии, ни воды, защитная пленка все равно образовывается. Свойства ее таковы, что она в течение нескольких лет остается эластичной: не стекает и не высыхает в жару, не растрескивается на морозе.

Где применяется "Мовиль"

Такие качества препарата ценны именно в закрытых полостях. Ведь здесь владелец не может контролировать состояние металла , наличие в нем коррозии и влаги – и тем более не может ту ржавчину и воду убрать. Но за человека это делает антикор, создавая при этом длительную защиту от развития ”рыжей болезни”.

"Мовиль" создает несохнущую пленку. Она несколько лет защищает металлическую поверхность от кислорода и влаги – то есть от коррозии.

Характеристики "Мовиля" таковы, что он предназначен в первую очередь для неновых машин - в порогах, лонжеронах, балках, дверях и других полостях которых уже есть влага и очаги коррозии. Для обработки новых автомобилей существуют более простые препараты. Хотя опыт советских времен, когда широкого выбора автотоваров не было, говорит о том, что оригинальный "Мовиль" успешно работает и на новых, не тронутых ржавчиной поверхностях.

Читайте также: Легенда о пушечном сале: плюсы и минусы чудодейственных антикоров

Вместо "Мовиля"

В наше время настоящего, того самого аутентичного "Мовиля" в продаже не найти: с одной стороны, он устарел морально, с другой - многие безответственные производители поставляют на рынок автохимии всего лишь имитацию этого когда-то популярного материала.

Рецепт оригинального "Мовиля" (слева) сегодня не используется. Но далеко не все нынешние "мовили" дотягиваются по качеству до оригинала ХХ ст.

Как утверждают эксперты-химики, во многих случаях под стандартным названием продается упрощенная версия "Мовиля", созданная из дешевых компонентов-заменителей. Но есть и модернизированные препараты с современными полимерными смолами-консервантами. Что же делать автовладельцу, желающему сделать качественную антикор-обработку своей машине?

Мы бы посоветовали обратиться к антикорам одного из уважаемых европейских брендов. В их линейках обязательно есть пара отдельных препаратов, которые суммарно выполняют функцию старого доброго “Мовиля”.

Высококачественная замена "Мовиля" – комплект проникающего ингибитора ML и пленкообразующего препарата, оставляющего защитный слой на металле.

Во первых, это проникающий ингибитор (часто он имеет буквенный индекс ML), который добирается до тончайших щелей, пропитывает найденную там ржавчину и нейтрализует ее, вытесняя при этом возможную влагу. Второй препарат этой пары (у некоторых брендов это серия LT) наносится поверх первого, чтобы создать восковый слой. Такая двойная защита работает аналогично классическому "Мовилю", но на более современном уровне эффективности.

Для правильного нанесения "Мовиля" нужны распылитель и компрессор. Препараты в аэрозольной упаковке обычно имеют трубку с распылителем на конце.

Как нанести "Мовиль" своими руками

Любой состав подобного типа во внутренние полости следует наносить путем распыления. Для этого есть два пути:

Покупать препарат в аэрозольной упаковке. Это гораздо дороже, но и гораздо удобнее, поскольку не требуется дополнительное оборудование.

Использовать жидкий антикор в обычной таре, но для его применения нужен распылитель (он же пневмопистолет, он же мовильница) и компрессор.

Предупредим, что обработка машины антикором – и скрытые полости в первую очередь – процедура довольно грязная, а главное, громоздкая. О ней “Авто 24” рассказывал в отдельных статьях, а если коротко, то для полной защиты машины приходится разбирать ее интерьер и иногда демонтировать отдельные элементы под капотом и под днищем.

Прежде всего, понадобится технологическая карта обработки конкретной модели – чтобы найти и "задуть" все полости кузова.

Рекомендация "Авто 24"

На первый взгляд хлопотная и грязная операция по антикоррозионной обработке действительно может спасти жизнь кузова – самой дорогой части автомобиля. Ведь в нынешних условиях его серьезный ремонт очень часто становится по цене дороже, чем рыночная стоимость всей машины. Поэтому очень рекомендуем следить за состоянием кузова вашей ласточки и не давать коррозии развиваться.

Читайте также: Задуваем машину: как сделать антикор своими руками