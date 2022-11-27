Для багатьох автомобілістів це слово – синонім антикорозійного захисту. Частково це справедливо, хоча нюансів щодо вибору та використання чимало.

“Мовіль” – це один з ключових антикорозійних засобів, які хімічна промисловість розробила і випускає у масових масштабах. Проте далеко не завжди цей антикор має саме таку власну назву.

Корозія у прихованих порожнинах непомітно руйнує кузов – так що ремонт стає нерентабельним. Антикори для порожнин сьогодні називають мовілем.

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Головна його відмінність – він призначений для внутрішніх порожнин. А оскільки саме з них починається корозійна руйнація автомобіля, “Мовіль” та його аналоги отримали велике поширення. Недарма одна з первинних назв цього препарату “Консервант порогів Мовіль”.

Що таке “Мовіль”

На відміну від багатьох інших (про що нижче), це препарат комплексної дії. Він спочатку нейтралізує вогнище корозії, а потім вкриває його плівкою, яка перекриває доступ до металу повітря та вологи. Якщо волога на деталі є до обробки, препарат витискує її, “осушуючи” поверхню, яку захищає.

Інгібітори-пенетранти проникають в мікропори окису заліза (іржі), перетворювач іржі трансформує оксиди в некорродуючу форму заліза, а віск чи полімерні смоли створюють захисну плівку на поверхні.

Якщо на поверхні немає ані корозії, ані вологи, захисна плівка все одно утворюється. Властивості її такі, що вона протягом кількох років залишається еластичною: не стікає та не висихає у спеку, не розтріскується на морозі.

Де застосовується “Мовіль”

Такі якості препарату цінні саме в закритих порожнинах. Адже тут власник не може контролювати стан металу, наявність у ньому корозії та вологи – і тим більше, не може ту іржу та воду прибрати. Але за людину це робить антикор, створюючи при тому тривалий захист від розвитку ”рудої хвороби”.

“Мовіль” створює невисихаючу плівку. Вона кілька років захищає металеву поверхню від кисню та вологи – тобто від корозії.

Характеристики “Мовіля” такі, що він призначений у першу чергу для ненових машин – у порогах, лонжеронах, балках, дверях та інших порожнинах яких вже є волога та вогнища корозії. Для обробки нових автомобілів існують простіші препарати. Хоча досвід радянських часів, коли широкого вибору автотоварів не було, говорить про те, оригінальний “Мовіль” успішно працює і на нових, незайманих поверхнях.

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Замість “Мовіля”

В наш час справжнього, того самого аутентичного “Мовіля” у продажу не знайти: з одного боку, він застарів морально, з іншого – чимало безвідповідальних виробників постачають на ринок автохімії всього лише імітацію цього колись популярного матеріалу.

Рецепт оригінального “Мовіля” (ліворуч) сьогодні не використовується. Але далеко не всі теперішні “мовілі” дотягуються за якістю до оригіналу ХХ ст.

Як стверджують експерти-хіміки, у багатьох випадках під стандартною назвою продається спрощена версія “Мовіля”, створена з дешевих компонентів-замінників. Але є і модернізовані препарати, з сучасними полімерними смолами-консервантами. Що ж робити автовласникові, який хоче зробити якісну антикор-обробку своїй машині?

Ми б порадили звернутися до антикорів одного з шанованих європейських брендів. В їхніх лінійках часто є пара окремих препаратів, які “cумарно” виконують функцію старого доброго “Мовіля”.

Сучасна високоякісна заміна “Мовілю” – комплект проникаючого інгібітору ML та плівкоутворюючого препарату, що залишає захисний шар на металі.

По перше, це проникаючий інгібітор (часто він має літерний індекс ML), який дістається до найтонших щілин, просочує знайдену там іржу та нейтралізує її, витісняючи при тому можливу вологу. Другий препарат цієї пари (у деяких брендів це серія LT) наноситься поверх першого, щоб створити на ньому восковий шар. Такий подвійний захист працює аналогічно класичному “Мовілю”, але на більш сучасному рівні ефективності.

Для правильного нанесення “Мовіля” потрібен розпилювач та компресор. Препарати в аерозольній упаковці зазвичай мають трубку з розпилювачем на кінці.

Як нанести “Мовіль” своїми руками

Будь-який склад подібного типу у внутрішні порожнини треба наносити шляхом розпилення. Для цього є два шляхи:

Купувати препарат в аерозольній упаковці. Це набагато дорожче, але й набагато зручніше, оскільки не потрібне додаткове обладнання.

Використовувати рідкий антикор у звичайній тарі, але для його застосування потрібен розпилювач (він же пневмопістолет, він же мовільниця) і компресор.

Попередимо, що обробка машини антикором – і приховані порожнини в першу чергу – процедура доволі брудна, а головне, громіздка. Про неї “Авто 24” розповідав в окремих статтях, а якщо коротко, то для повного захисту машини доводиться розбирати її інтер’єр та іноді демонтувати окремі елементи під капотом та під днищем.

Перш за все, знадобиться технологічна карта обробки конкретної моделі – щоб знайти і “задути” всі порожнини кузова.

Рекомендація “Авто 24”

На перший погляд клопітна та брудна операція з антикорозійної обробки насправді може врятувати життя кузова – найдорожчої частини автомобіля. Адже за нинішніх умов його серйозний ремонт дуже часто може коштувати дорожче, ніж ринкова вартість усієї машини. Тому дуже радимо слідкувати за станом кузова вашої ластівки та не давати корозії розвиватися.

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