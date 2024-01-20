Команда энтузиастов доводит до завершения уникальный чоппер с огромными колесами и V-образным двигателем от мотоцикла KTM: монстр-трак вскоре будет покорять самые сложные маршруты штата Айдахо в США.

Самодельное творение механиков Grind Hard Plumbing Co в сегменте нетрадиционной мотоциклетной инженерии еще на полпути к совершенству, но уже едет. Исполин даже успел врезаться в столб из-за несовершенства рулевого управления. Правда, от того столкновения плохих последствий не произошло, байкер-механик не пострадал, а диск колеса даже не получил вмятину, не говоря уже о самой резине.

Читайте также Изобретатель придумал велосипед: теперь с тапочками вместо колес

Здесь стоят 46-дюймовые шины. Они немного великоваты, но свою функцию выполняют исправно. Это испытано методом толкания мотоцикла-гиганта соседскими мальчишками, его самоскатывания с горки и методами отталкивания ногами, поскольку установленный двигатель еще не получил полноценный привод на заднее колесо.

Механики работают без кульманов и компьютерных программ: расставили, "прикинули на глаз" и – пошли творить. Фото: Grindhardplumbingco/Instagram

160 "лошадок" будет достаточно

Здесь будет стоять позаимствованный у KTM 1190 Adventure 1301-кубический V-образный двухцилиндровый двигатель. Он выдает на-гора 160 л.с. при 8750 об/мин и 140 Нм при 6750 об/мин.

В классическом варианте такой двигатель разгоняет Super Adventure до максимальной скорости 250 км/ч. Однако для Grind Hard Monster Chopper такая скорость ни к чему. Он создан не для гонок или преодоления дальних расстояний, а для бездорожья, болотистых мест и холмистого рельефа.

"Цель – создать самый абсурдный, апокалиптический чоппер в стиле Mad Max с красивым двигателем", – поделились задуманным участник команды Grind Hard Итан Шлюсслер.

Двигатель уже примостили в моторную нишу, но ни выхлопной, ни аккумулятора не ставили – это будет чуть позже, а пока придется устранять другие проблемы и проблемки. Скриншот: Авто24

Гулливеровые колеса не для гонок

Широкие огромные шины и прочная рама из стальных труб и односторонние маятники, подвешивающие эти колоссальные 46-дюймовые колеса, обеспечат ход даже в самых сложных условиях передвижения.

Среди интересных инженерных решений этих чудаков можно выделить не столько взятые за основу для ходовой огромные шины, сколько немалый объем удивительных сварочных работ при создании этого монстра. Здесь использована конструкция с огромной трубчатой пространственной рамой.

Читайте также Изобретатель сделал гусеничный велосипед без колес

Вожжи для укрощения зверя еще в работе

Гидравлическое рулевое управление втулкой колеса и поворотный рычаг также можно отнести к интересным решениям. Механики конструкцию гидравлической втулки рулевого управления разрабатывали самостоятельно, делали ее частями.

Главная проблема пока в гидравлической схеме управления – слишком тяжело на руки. Фото: Grindhardplumbingco/Instagram

Правда, "детских проблем" с этой системой управления у разработчиков еще достаточно. Одна из них вылилась в упомянутое выше столкновение со столбом ограждения. К счастью, столб, мотоцикл и механик не пострадали.

Во-первых, гидравлические цилиндры требуют от пилота большой мускульной силы. Во-вторых, сказывается "тестовый крен" с оптимизированным рулевым управлением, поскольку управление в таком исполнении конструкции невозможно совместить с наклоненным положением.

Для лучшей управляемости и соответствующего угла наклона механики планируют удалить выступы на боковом протекторе шины.

Читайте также Ювелир из Ровно делает электробайки для ВСУ

До цепного привода руки еще не дошли

Здесь работы еще непочатый край. Есть только наброски к приводу, который будет осуществляться с помощью цепной передачи на заднее колесо. Цепь будет проходить через задний поворотный рычаг задней рамы.

И прежде чем 160-сильный V2 будет пущен в действие на Grind Hard Monster Chopper, нужно многое еще сделать. Первым делом, привести в порядок упомянутое функциональное рулевое управление.

Использовать для такого тяжелого мотоцикла карданный вал не будут, решено пустить в действие цепную схему привода. Фото: Grindhardplumbingco/Instagram

Также предстоит довести до нужного технического состояния тормозную систему, а там еще "кот не валялся", есть только рабочие чертежи, подбираются компоненты.

У неумелого руки не болят

У команды энтузиастов Grind Hard Plumbing Co (Company) руки растут правильно и умеют многое делать. У этих странных механиков и инженеров есть уже хороший набор удивительных автомобильно-тракторных и мотоциклетных разработок.

До летательных аппаратов руки еще не дошли, но это не за горами. Ребята шутят, что в своем гараже они еще космические корабли начнут строить. Фото: Grindhardplumbingco/Instagram

Читайте также Фары в мотоциклах начнут устанавливать... под сиденьем

Ребята в свой зачет записали переделку Hayabusa в "самый быстрый снегоход в мире". Они также переделали Honda Zoomer, известный в США как Honda Ruckus. Ребята модернизировали скутер четырехцилиндровым 999-кубовым двигателем от Honda Fireblade.

Впрочем, там есть много чего интересного, но об этих проектах и наработках можно посмотреть на странице Grind Hard Plumbing в YouTube-канале.