Команда ентузіастів доводить до завершення унікальний чоппер з велетенськими колесами та V-подібним двигуном від мотоцикла KTM: монстр-трак невдовзі підкорятиме найскладніші маршрути штату Айдахо в США.

Саморобний витвір механіків Grind Hard Plumbing Co в сегменті нетрадиційної мотоциклетної інженерії ще напівдорозі до досконалості, але вже їде. Велетень навіть встиг втелющитися у стовп через недосконалість рульового управління. Щоправда, від того зіткнення поганих наслідків не сталося, байкер-механік не постраждав, а диск колеса навіть не отримав вм’ятину, не кажучи вже про саму гуму.

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Тут стоять 46-дюймові шини. Вони трохи великуваті, але свою функцію виконують справно. Це випробувано методом штовхання мотоцикла-гіганта сусідськими хлопчаками, його самоскочування з гірки та методами відштовхування ногами, оскільки встановлений двигун ще не отримав повноцінний привід на заднє колесо.

Механіки працюють без кульманів і комп'ютерних програм: розставили, "прикинули на око” і – пішли творити. Фото: Grindhardplumbingco/Instagram

160 "конячок" буде достатньо

Тут буде стояти запозичений у KTM 1190 Adventure 1301-кубічний V-подібний двоциліндровий двигун. Він видає на-гора 160 к.с. при 8750 об/хв і 140 Нм при 6750 об/хв.

У класичному варіанті такий двигун розганяє Super Adventure до максимальної швидкості 250 км/год. Однак для Grind Hard Monster Chopper така швидкість ні до чого. Він створений не для перегонів чи подолання далеких відстаней, а для бездоріжжя, болотистих місць та горбистого рельєфу.

"Мета – створити найабсурдніший, апокаліптичний чоппер у стилі Mad Max з красивим двигуном", – поділилися задуманим учасник команди Grind Hard Ітан Шлюсслер.

Двигун вже примостили в моторну нішу, але ні вихлопної, ні акумулятора не ставили – це буде трохи пізніше, а поки доведеться усувати інші проблеми та проблемки. Скриншот: Авто24

Гуліверові колеса не для перегонів

Широкі величезні шини та міцна рама зі сталевих труб і односторонні маятники, що підвішують ці колосальні 46-дюймові колеса, забезпечать хід навіть у найскладніших умовах пересування.

З-поміж цікавих інженерних рішень цих диваків можна виділити не стільки взяті за основу для ходової величезні шини, скільки чималий обсяг дивовижних зварювальних робіт при створенні цього монстра. Тут використано конструкцію з величезною трубчастою просторовою рамою.

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Віжки для приборкання звіра ще в роботі

Гідравлічне рульове керування втулкою колеса та поворотний важіль також можна віднести до цікавих рішень. Механіки конструкцію гідравлічної втулки рульового керування розробляли самотужки, робили її частинами.

Головна проблема поки в гідравлічній схемі керування – надто важко на руки. Фото: Grindhardplumbingco/Instagram

Щоправда, "дитячих проблем" з цією системою керування у розробників ще достатньо. Одна із них вилилася у згадане вище зіткнення зі стовпом огорожі. На щастя, стовп, мотоцикл та механік не постраждали.

По-перше, гідравлічні циліндри вимагають від пілота великої мускульної сили. По-друге, дається взнаки "тестовий крен" з оптимізованим рульовим управлінням, оскільки кермування у такому виконанні конструкції неможливо поєднати з нахиленим положенням.

Для кращої керованості та відповідного кута нахилу механіки планують видалити виступи на бічному протекторі шини.

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До ланцюгового приводу руки ще не дійшли

Тут роботи ще непочатий край. Є тільки начерки до приводу, який здійснюватиметься за допомогою ланцюгової передачі на заднє колесо. Ланцюг проходитиме через задній поворотний важіль задньої рами.

І перш ніж 160-сильний V2 буде пущений в дію на Grind Hard Monster Chopper, потрібно багато чого ще зробити. Насамперед, довести до ладу згадане функціональне рульове управління.

Використовувати для такого важкого мотоцикла карданний вал не будуть, вирішено пустити в дію ланцюгову схему приводу. Фото: Grindhardplumbingco/Instagram

Також належить довести до потрібного технічного стану гальмівну систему, а там ще "кіт не валявся", є тільки робочі креслення, підбираються компоненти.

У невмілого руки не болять

У команди ентузіастів Grind Hard Plumbing Co (Company) руки ростуть правильно і вміють багато що робити. У цих дивних механіків та інженерів є вже добрячий набір дивовижних автомобільно-тракторних та мотоциклетних розробок.

До літальних апаратів руки ще не дійшли, але це не за горами. Хлопці жартують, що у своєму гаражі вони ще космічні кораблі почнуть будувати. Фото: Grindhardplumbingco/Instagram

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Хлопці у свій залік записали переробку Hayabusa у "найшвидший снігохід у світі". Вони також переробили Honda Zoomer, відомий у США як Honda Ruckus. Хлопці модернізували скутер чотирициліндровим 999-кубовим двигуном від Honda Fireblade.

Втім, там є багато чого цікавого, але про ці проєкти й напрацювання можна споглядати на сторінці Grind Hard Plumbing в YouTube-каналі.