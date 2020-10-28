Немецкая компания получила акции британского производителя в обмен на технологии для гибридов и электромобилей.

Mercedes-Benz с 20-процентной долей акций Aston Martin станет одним из крупнейших акционеров британского автопроизводителя, который переживает трудные времена.

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Два года назад Aston Martin превратился в публичную компанию, но это не принесло ожидаемых результатов, а в этом году акции компании потеряли две трети своей стоимости. В августе компания со 107-летней историей, которая является эксклюзивным поставщиком автомобилей Джеймса Бонда, наняла на должность руководителя Тобиаса Моерса – бывшего гендиректора Mercedes-AMG.

Aston Martin заявляет, что увеличение доли Mercedes-Benz с нынешних 2,6% до 20% будет происходить в несколько этапов, в рамках более широкой эмиссии 250 миллионов акций по 50 пенсов за каждую. Общая стоимость акций, которыми будет обладать Mercedes-Benz, составляет 286 миллионов фунтов стерлингов.

Соглашение предусматривает расширение существующего сотрудничества между двумя фирмами, которое действует с 2013 года: Aston Martin получит доступ к ключевым технологиям Mercedes, включая гибридные и электроприводные системы.

"Мы делаем еще один серьезный шаг вперед, когда наше долгосрочное партнерство с Mercedes-Benz AG переходит на другой уровень, когда они становятся одними из крупнейших акционеров компании", – заявляет председатель и крупнейший акционер Aston Martin Лоуренс Стролла.

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Немецкая фирма получит право назначить неисполнительного директора в правление Aston Martin, после первого увеличения акционерного капитала.

Британский автопроизводитель сообщал о базовых убытках в 29 миллионов фунтов в третьем квартале, против прибыли в 43 миллиона фунтов стерлингов в прошлом году. Доход за этот период уменьшился почти вдвое – до 124 миллионов фунтов стерлингов.

Aston Martin планирует ежегодную капитализацию от 250 до 300 миллионов фунтов стерлингов в год между 2021 и 2025 годами и предусматривает объемы производства около 10 тысяч единиц, доход около 2 млрд фунтов стерлингов и скорректированную основную прибыль в 500 млн. фунтов до 2024 или 2025 финансового года .