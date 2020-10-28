Німецька компанія отримала акції британського виробника в обмін на технології для гібридів та електромобілів.

Mercedes-Benz із 20-відсотковою часткою акцій Aston Martin стане одним із найбільших акціонерів британського автовиробника, що переживає скрутні часи.

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Два роки тому Aston Martin перетворився на публічну компанію, але це не принесло очікуваних результатів, а цього року акції компанії втратили дві третини своєї вартості. У серпні компанія зі 107-річною історією, що є ексклюзивним постачальником автомобілів Джеймса Бонда, найняла на посаду керівника Тобіаса Моерса – колишнього гендиректора Mercedes-AMG.

Aston Martin заявляє, що збільшення частки Mercedes-Benz з нинішніх 2,6% до 20% відбуватиметься у кілька етапів, у рамках більш широкої емісії 250 мільйонів акцій по 50 пенсів за кожну. Загальна вартість акцій, якими володітиме Mercedes-Benz, становить 286 мільйонів фунтів стерлінгів.

Угода передбачає розширення існуючого співробітництва між двома фірмами, що діє з 2013 року: Aston Martin отримає доступ до ключових технологій Mercedes, включаючи гібридні та електроприводні системи.

“Ми робимо ще один серйозний крок вперед, коли наше довгострокове партнерство з Mercedes-Benz AG переходить на інший рівень, коли вони стають одними з найбільших акціонерів компанії”, – заявляє голова та найбільший акціонер Aston Martin Лоуренс Стролл.

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Німецька фірма отримає право призначити одного невиконавчого директора до правління Aston Martin, після першого збільшення акціонерного капіталу.

Британський автовиробник повідомляв про базові збитки у 29 мільйонів фунтів у третьому кварталі, проти прибутку у 43 мільйони фунтів стерлінгів минулого року. Дохід за цей період зменшився майже вдвічі – до 124 мільйонів фунтів стерлінгів.

Aston Martin планує щорічну капіталізацію від 250 до 300 мільйонів фунтів стерлінгів на рік між 2021 і 2025 роками та передбачає обсяги виробництва близько 10 000 одиниць, дохід близько 2 млрд. фунтів стерлінгів та скоригований основний прибуток у 500 млн. фунтів до 2024 або 2025 фінансового року.