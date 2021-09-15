09:30, 15 сентября 0

В центре Мюнхена Audi создала оазис технологий, где показала направление, в котором будет развиваться в ближайшие годы.

Первый европейский автосалон после пандемии IAA проходит в Мюнхене, причем не только в выставочных залах, а просто на центральных улицах и площадях города. Бренд Audi, который в Украине занимает лидирующее положение по продажам новых электромобилей, представил на автошоу ряд электромобильных технологий.

На одной из центральных площадей Мюнхена Audi создала "Дом прогресса", в котором всегда было людно. Там демонстрировались не только концепт-кары, но и технологии, которые помогут человечеству в недалеком будущем создать высокоэффективный и экологически чистый транспорт, подчиненный прежде всего комфорту и удобству пассажиров.

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Концепт-кар Audi grandsphere демонстрирует, как Audi представляет будущее автомобилей премиум-класса. Судя по концепту, они будут электрическими, комфортными и с автономным управлением.

Дизайн Audi grandsphere демонстрирует совершенно новый подход к будущему облику автомобилей марки. Он характеризуется аэродинамическими и удлиненными формами, узкими фарами. Однако не внешность была главной задачей конструкторов Audi grandsphere. И даже не технические характеристики или конструктивные решения. Первое, от чего отталкивались инженеры при создании автомобиля, – это удобство салона. Производитель называет этот концепт "частным самолетом для дорог", создав уникальное пространство или сферу в нем. И уже после удовлетворения потребностей в передвижении пассажиров, инженеры создавали внешний дизайн и подгоняли технические решения.

Благодаря тому, что двери Audi grandsphere открываются нараспашку и не имеют центральной стойки, пассажиры сразу видят все пространство салона. И там нет никаких экранов или органов управления – словно попал в гостевую комнату современного дизайнера. В grandsphere есть руль и органы управления, но они могут прятаться, если автомобиль переходит в режим автономного вождения 4-го уровня, то есть полностью без помощи человека. Главное место, "кресло босса" в этом авто не сзади, а спереди. Оно выполнено как кресло первого класса самолета. Спинки сидений могут наклоняться от 40 до 60 градусов. Между передними сиденьями вмонтирован холодильник со стаканами и льдом. А задний ряд – это диван, который имеет округлые формы.

Салон сделан из экологически чистых материалов, некоторые из них после переработки, и никакой кожи! Тем более искусственной. Только дерево, шерсть, синтетические текстильные ткани и металл. Экранов и кнопок не видно, однако при необходимости появляется проекция экранов на всю ширину автомобиля. Мультимедиа и бортовые системы могут управляться ММI-тачпадом, голосом, жестами рук или даже отслеживанием глаз. А проекционный экран – становиться сплошным или разделяться, выполнять функцию навигации, кинотеатра, видеоконференции или игровой приставки, даже с виртуальной реальностью. В дополнение система приспособится к каждому пассажиру и создаст атмосферу вокруг него в соответствии с персональными предпочтениями.

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Внешне огромный автомобиль (длина авто достигает 5,35 метра), который имеет колесную базу в 3,19 метра (больше, чем у Audi A8) по форме кузова напоминает не седан, а аэродинамическое авто класса "гран туризмо". 23-дюймовые колесные диски имеют рисунок, который легко угадывается по прошлым моделям бренда. Узкие фары в зависимости от потребности могут формировать световой поток как дальнего или ближнего света, так и дневных огней или указателей поворота.

Audi grandsphere создан на новой электрической платформе, поэтому в автомобиле батарея размещена под полом, а пара электромоторов – на осях. Это обеспечивает отсутствие туннеля в салоне и традиционный для Audi полный привод.

Сейчас батарея может вмещать 120 кВт ч, а электродвигатели выдают общую мощность 530 кВт и крутящий момент 960 Нм.

Технология электропитания на 800 вольт позволяет зарядить батарею за очень короткое время – всего десяти минут достаточно, чтобы автомобиль проехал 300 км. А общий запас хода при полном заряде достигает более 750 километров – то есть на Audi grandsphere можно отправляться на дальние расстояния. Да и динамика впечатляет: разгон от 0 до 100 км/ч занимает чуть более четырех секунд, максимальная скорость ограничена в интересах увеличения дальности. В Audi обещают, что этот концепт станет серийной заменой флагманского седана А8 уже в 2025 году.

Помимо концепт-кара, Audi показывает в Мюнхене серийные электрические модели-Audi RS e-tron GT, Audi Q4 Sportback e-tron и Audi e-tron 55 quattro. Кроме того, на выставке дебютирует Audi RS 3 Sportback.

Соседний стенд на площади Мюнхена называется "Опыт зарядки" и в нем сосредоточены текущие и будущие технологии зарядки электромобилей. Например, Power Cube использует в качестве буфера аккумуляторы e-tron с отработанным ресурсом. Одна такая зарядная станция имеет шесть портов с двумя разъемами по 150 кВт или четырьмя по 75 кВт.

Также демонстрируются индивидуальные системы зарядки и настенные станции для зарядки электромобилей дома.

Посетители IAA Mobility 2021 также могут увидеть, как работает система автономного вождения. На автостоянке Messe West показывают низкоскоростное передвижение автономных концептов автомобилей без водителя, маневрирование и парковку в специальном гараже.

Выставка IAA Mobility 2021 проходила в Мюнхене с 7 по 12 сентября в центре города и в выставочном центре Messe. Экспозиция всех серийных моделей Audi e-tron также представлена в аэропорту Мюнхена.