09:30, 15 вересня 0

В центрі Мюнхена Audi створила оазис технологій, де показала шлях, в якому буде розвиватись в найближчі роки.

Перший європейський автосалон після пандемії IAA проходить у Мюнхені, причому не лише в виставкових залах, а просто на центральних вулицях та площах міста. Бренд Audi, який в Україні займає лідируюче положення з продажу нових електромобілів, представив на автошоу низку електромобільних технологій.

На одній з центральних площ Мюнхена Audi створила "Будинок прогресу", в якому повсякчас було людно. Там демонструвався не лише концепт-кари, але й технології, які допоможуть людству в недалекому майбутньому створити високоефективний та екологічно чистий транспорт, який буде підпорядкований перш за все комфорту та зручності пасажирів.

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Концепт-кар Audi grandsphere демонструє, як Audi уявляє майбутнє автомобілів преміум-класу. Судячи з концепту, вони будуть електричними, комфортними та з автономним керуванням.

Дизайн Audi grandsphere демонструє абсолютно новий підхід до майбутнього вигляду автомобілів марки. Він характеризується аеродинамічними формами, вузькими фарами головними світла та видовженими формами. Однак не зовнішність була головним завданням конструкторів Audi grandsphere. І навіть не технічні характеристики чи конструктивні рішення. Найперше, від чого відштовхувались інженери при створенні автомобіля – це зручність салону. Виробник називає цей концепт "приватним літаком для доріг", створивши унікальний простір, або сферу в ньому. І вже після задоволення потреб в пересуванні пасажирів, інженери створювали зовнішній дизайн та підганяли технічні рішення.

Завдяки тому, що двері Audi grandsphere відчиняються нарозтіж та не мають центральної стійки, пасажири одразу бачать весь простір салону. І там немає жодних екранів чи органів керування – немов потрапив у гостьову кімнату сучасного дизайнера. В grandsphere є кермо та органи керування, але вони можуть ховатися, якщо авто переходить у режим автономного водіння 4-го рівня, тобто повністю без допомоги людини. Головне місце, "крісло боса" в цьому авто не ззаду, а спереду. Воно виконане як крісло першого класу літака. Спинки сидінь можуть нахилятись від 40 до 60 градусів. Між передніми сидіннями вмонтовано холодильник зі склянками та льодом. А задній ряд – це диван, який має округлі форми.

Салон зроблений в екологічно чистих матеріалів, деякі з них після перероблювання, і жодної шкіри! Тим більше штучної. Лише дерево, вовна, синтетичні текстильні тканини та метал. Екранів та кнопок не видно, однак за необхідності з'являється проєкція екранів на всю ширину автомобіля. Мультимедіа та бортові системи можуть керуватися ММІ-тачпадом, голосом, жестами рук чи навіть відстеженням очей. А проєкційний екран – ставати суцільним чи розділятись, виконувати функцію навігації, кінотеатра, відеоконференції чи ігрової приставки, навіть з віртуальною реальністю. На додаток, система пристосується до уподобань кожного пасажира та створить атмосферу навколо нього відповідно до персональних уподобань.

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Зовні величезний автомобіль (довжина авто сягає 5,35 м), який має колісну базу у 3,19 м (більше, ніж у Audi A8) за формою кузова нагадує не седан, а аеродинамічне авто класу "гран туризмо". 23-дюймові колісні диски мають малюнок, який легко вгадується за минулими моделями бренду. Вузькі фари в залежності від потреби можуть формувати світловий потік як дальнього чи ближнього світла, так і денних вогнів чи поворотників.

Audi grandsphere створений на новій електричній платформі, тож в автомобілі батарея розміщена під підлогою, а пара електромоторів – на осях. Це забезпечує відсутність тунелю в салоні та традиційний для Audi повний привод.

Наразі батарея може зберігати 120 кВт год, а електродвигуни видають загальну потужність 530 кВт і крутний момент 960 Нм.

Технологія електроживлення на 800 вольт дозволяє зарядити батарею за дуже короткий час – всього десяти хвилин достатньо, щоб авто проїхало 300 км. А загальний запас ходу при повному заряді сягає понад 750 кілометрів – тобто на Audi grandsphere можна вирушати на далекі відстані. Та й динаміка вражає: розгін від 0 до 100 км/год займає трохи більше чотирьох секунд; максимальна швидкість обмежена в інтересах збільшення дальності. В Audi обіцяють, що цей концепт стане серійною заміною флагманського седана А8 вже у 2025 році.

Окрім концепт-кара, Audi показує в Мюнхені серійні електричні моделі – Audi RS e-tron GT, Audi Q4 Sportback e-tron та Audi e-tron 55 quattro. Крім того, на виставці дебютує Audi RS 3 Sportback.

Сусідній стенд на площу Мюнхена називається "Досвід зарядки" і в ньому зосереджені поточні та майбутні технології заряджання електромобілів. Наприклад, Power Cube використовує в якості буфера акумулятори e-tron з відпрацьованим ресурсом. Одна така зарядна станція має шість портів з двома роз'ємами по 150 кВт або чотирма по 75 кВт.

Також демонструються індивідуальні системи зарядки та настінні станції для заряджання електромобілів вдома.

Відвідувачі IAA Mobility 2021 також можуть побачити, як працює система автономного водіння. На автостоянці Messe West показують низькошвидкісне пересування автономних концептів автомобілів без водія, маневрування та паркування в спеціальному гаражі.

Виставка IAA Mobility 2021 проходила у Мюнхені з 7 по 12 вересня в центрі міста та у виставковому центрі Messe. Експозиція усіх серійних моделей Audi e-tron також представлена в аеропорту Мюнхена.