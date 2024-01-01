Audi презентовала свой самый мощный кроссовер RS Q8 Performance

Новинки используют 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Стандартный RS Q8 выдает 600 л.с. и 850 Нм крутящего момента, что позволяет ему достигать 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, однако, в качестве опции, Audi может увеличить ее до 280 или 305 км/ч.

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В то же время RS Q8 Performance имеет мощность в 640 л.с., что позволяют ему разгоняться до первой сотни за 3,6 секунды. Автомобили имеют полный привод quattro, пневматическую подвеску, межосевой дифференциал с самоблокировкой и восьмиступенчатую АКПП Tiptronic, а RS Q8 Performance также имеет облегченную выхлопную систему, которую опционально можно заменить на спортивную выхлопную систему RS.

К тому же кроссоверы имеют электромеханическую активную стабилизацию крена, которая работает от двух небольших электромоторов, минимизирующих наклон кузова во время маневров. Тормозная система представляет собой массивные 420 миллиметровые диски впереди с 10-поршневыми суппортами и 370-миллиметровые сзади.

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Кроссоверы предлагаются с 22-дюймовыми колесными дисками, однако клиенты опционально могут установить 23-дюймовые легкосплавные диски с Y-образным узором и керамические тормоза.

Дизайн новинок почти идентичен недавно обновленному Q8, за исключением иной решетки радиатора и черных глянцевых элементов кузова, таких как боковые зеркала, задний диффузор и передний сплиттер. В линейке есть три новых варианта покрытия металлик: Sakhir Gold, Ascari Blue и Chili Red.

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В салоне водитель будет получать всю необходимую информацию благодаря новой 12,3 цифровой панели приборов, имеющей индикатор переключения передач в ручном режиме. Сообщается, новые модели поступят в продажу в июне этого года. Цены начинаются от 141 900 евро за RS Q8 и 155 700 евро за RS Q8 Performance.