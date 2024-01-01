Audi презентувала свій найпотужніший кросовер RS Q8 Performance

Новинки використовують 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом. Стандартний RS Q8 видає 600 к.с. й 850 Нм крутного моменту, що дозволяє йому досягати 100 км/год всього за 3,8 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год, проте, в якості опції, Audi може збільшити її до 280 чи 305 км/год.

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Водночас RS Q8 Performance має потужність в 640 к.с., що дозволяють йому розганятись до першої сотні за 3,6 секунди. Автомобілі мають повний привід quattro, пневматичну підвіску, міжосьовий диференціал з самоблокуванням та восьмиступеневу АКПП Tiptronic, а RS Q8 Performance також має полегшену вихлопну систему, яку опційно можна замінити на спортивну вихлопну систему RS.

До того ж кросовери мають електромеханічну активну стабілізацію крену, яка працює від двох невеликих електромоторів, що мінімізують нахил кузова під час маневрів. Гальмівна система являє собою масивні 420 міліметрові диски попереду із 10-поршневими супортами та 370-міліметрові позаду.

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Кросовери пропонуються з 22-дюймовими колісними дисками, проте клієнти опційно можуть встановити 23-дюймові легкосплавні диски з Y-подібним візерунком та керамічні гальма.

Дизайн новинок майже ідентичний нещодавно оновленому Q8, за винятком інакшої решітки радіатора й чорних глянцевих елементів кузова, таких як бічні дзеркала, задній дифузор та передній сплітер. У лінійці є три нові варіанти покриття металік: Sakhir Gold, Ascari Blue і Chili Red.

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В салоні водій отримуватиме усю необхідну інформацію завдяки новій 12,3 цифровій панелі приладів, що має індикатор перемикання передач у ручному режимі. Повідомляється, нові моделі надійдуть у продаж в червні цього року. Ціни починаються від 141 900 євро за RS Q8 і 155 700 євро за RS Q8 Performance.