Во все времена аукционы, торгующие разными товарами, брали и берут за свои услуги определенный процент. Не исключениям являются и автомобильные площадки США. О системе аукционных сборов рассказывает автомобильный эксперт Александр Товстоног.

За что аукционы требуют с покупателей оплату и как ее посчитать?

Попробуем разобраться на примере американского автоаукциона Copart.

К теме: Стоит ли на американских аукционах покупать целые автомобили?

В чем заключается работа организаторов автомобильного аукциона:

открывают площадки для хранения авто (их у Copart в США боле 200 штук)

привлекают партнеров – страховые, лизинговые, частные дилеры и т.д.

размещают у себя всевозможную технику для последующей продажи

организовывают онлайн-торги и прием платежей

обеспечивают логистику

и т.д.

За всем этим стоят огромные затраты и работа тысяч людей, а за все эти услуги, в конечном счете, платят покупатели.

Изначально основной размер комиссий зависит от:

лицензии покупателя – это физлицо или юрлицо

объема покупок – до 25 авто в год или более

типа техники – стандартное транспортное средство или тяжелое

способа оплаты (защищенный и незащищенный).

Комиссия за большой транспорт чуть больше, чем за легковой, физлица также платят больше. Защищенный метод оплаты – это банковский перевод, незащищенный – оплата с кредитной карты. И за второй способ с покупателя возьмут чуть больший процент. Минимальный размер комиссии платят юрлица с большими объемами покупок и способом оплаты через банк – "лицензия класса А."

Дальше пойдем по всем составляющим комиссионного сбора, из которых складывается окончательная сумма, принимая во внимание тариф юрлица для стандартных авто.

Также интересно: Откуда берутся дешевые авто из США в Украине

1 Комиссионный сбор (Buyer Fee)

Самый большой платеж, который зависит от стоимости лота на аукционе.

Рассчитывается по таблице с меняющимися коэффициентами, где первое число – стоимость автомобиля, второе – комиссионный сбор.

1 – 1,2$ тыс. – 200$

1,8 – 2$ тыс. – 300$

3 – 3,5$ тыс. – 400$

4,5 – 5$ тыс. – 600$

10 – 15$ тыс. – 700$

Больше 15$ тыс. – “5,5% от цены авто”.

Здесь принцип простой – чем дороже машина, тем больше размер комиссии.

2 Сбор за обработку (Gate Fee)

Составляет стабильную сумму в $59.00 и применяется ко всем лотам Copart. Он покрывает административные затраты и транспортировку транспортного средства с места хранения на площадку для отгрузки с аукциона.

3 Сбор за размещение ставки в интернете (Internet Bid Fee)

Все ставки, размещаемые через любые электронные устройства, облагаются этим сбором, который зависит от величины вашей максимальной ставки.

Вот также выборочные значения для понимания этой величины (стоимость авто – размер сбора)

100 – 500$ – 29$

1 – 1,5$ тыс. – 59$

1,5 – 2$ тыс. – 69$

4 – 6,0$ тыс. – 89$

Более 8$ тыс. – 119$

Как видите – это число может иметь максимальное значение в 119$, при цене покупки в США от 8$ тыс.

Есть еще и другие сборы, которые могут быть применимы к покупателю, при несоблюдении им финансовой дисциплины:

4 Сбор за позднюю оплату

Он возникает в случае, если полная оплата за автомобиль не поступила на 3-й рабочий день после завершения аукциона (включая и день проведения торгов).

Другими словами – это штрафные санкции, которые применяются в случае просрочки платежа и равны 50$ за каждую такую задержку.

Читайте также Электромобили и гибриды из США опять подорожают

5 Сбор за хранение

Зависит от географии каждой площадки и начинает начисляться в случае отсутствия оплаты за лот на 3-й рабочий день. В среднем он может составлять от 5 – 30$ за каждый день простоя, чем дальше – тем дороже.

6 Сбор за отмену покупки

Это самая жесткая штрафная санкция. Если лот не оплачивается в течение 8-и календарных дней, включая день продажи, автомобиль автоматически перевыставляется на аукцион.

Штраф за отмену покупки составляют 10% от финальной стоимости лота, но не менее $600.

Более понятным языком – если нет оплаты на 8-й день, это автоматически считается отказом со штрафными санкциями. При цене машины в 10$ тыс. – с вас снимут 1$ тыс.

Финансовая дисциплина тут превыше всего. Если же взять аналогичные правила на аукционе IAAI, то там размер штрафа за отказ от покупки еще больше. Этим жестким условием американских аукционов и объясняется внесение гарантийного платежа клиентом при подписании договора с нами. В случае неоплаты выигранного автомобиля, посредник из Украины, который выиграл лот, возмещает штраф аукциона.

Для того чтобы обезопасить себя от лишних переплат, из всей этой информации следует два основных вывода:

Работайте с проверенными компаниями, у которых "премиум-лицензия типа А" - тут комиссии будут минимальны Соблюдайте финансовую дисциплину при оплате авто после выигранного аукциона – лучше платить на следующий день после выигрыша лота. Тогда не будет никаких штрафных санкций.

Кстати: 10 автомобилей, которые не стоит спешить продавать

Резюме Авто24:

Пример расчета общего платежа покупки машины стоимостью 4500$ на аукционе Copart, при условии своевременной оплаты банковским переводом: