У всі часи аукціони, що торгують різними товарами, брали і беруть за свої послуги певний відсоток. Не виключенням є й автомобільні майданчики США. Про систему аукціонних зборів розповідає автомобільний експерт Олександр Товстоног.

За що аукціони вимагають з покупців оплату і як її порахувати?

Спробуємо розібратися на прикладі американського автоаукціону Copart.

До теми: Чи варто на американських аукціонах купувати цілі автомобілі?

У чому полягає робота організаторів автомобільного аукціону:

відкривають майданчики для зберігання авто (їх у Copart в США більше 200 штук)

залучають партнерів – страхові, лізингові, приватні дилери і т. д.

розміщують у себе техніку для подальшого продажу

організовують онлайн-торги та прийом платежів

забезпечують логістику

і т. д.

За всім цим стоять величезні витрати і робота тисяч людей, а за всі ці послуги, зрештою, платять покупці.

Основний розмір комісій залежить від:

Ліцензії покупця – це фізособа чи юрособа

обсягу покупок – до 25 авто на рік чи більше

типу техніки – стандартний транспортний засіб чи важкий

Способу оплати (захищений і незахищений).

Комісія за великий транспорт трохи більша, ніж за легковий, фізособи також платять більше. Захищений метод оплати – це банківський переказ, незахищений – оплата кредитною карткою. І за другий спосіб з покупця візьмуть трохи більший відсоток. Мінімальний розмір комісії сплачують юрособи з великими обсягами покупок і способом оплати через банк – "Ліцензія класу А".

Далі опишемо усі складові комісійного збору, з яких складається остаточна сума, беручи до уваги тариф юрособи для стандартних авто.

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1 Комісійний збір (Buyer Fee)

Найбільший платіж, який залежить від вартості лоту на аукціоні.

Розраховується по таблиці зі змінними коефіцієнтами, де перше число – вартість автомобіля, друге – комісійний збір.

1 – 1,2$ тис – 200$

1,8 – 2$ тис. – 300$

3 – 3,5$ тис. – 400$

4,5 – 5$ тис. – 600$

10 – 15$ тис. – 700$

Більше 15$ тис – "5,5% від ціни авто".

Тут принцип простий – чим дорожча машина, тим більший розмір комісії.

2 Збір за обробку (Gate Fee)

Становить стабільну суму в $59 і застосовується до всіх лотів Copart. Він покриває адміністративні витрати й транспортування транспортного засобу з місця зберігання на майданчик для відвантаження з аукціону.

3 Збір за розміщення ставки в Інтернеті (Internet Bid Fee)

Всі ставки, що розміщуються через будь-які електронні пристрої, обкладаються цим збором, який залежить від величини вашої максимальної ставки.

Ось також вибіркові значення для розуміння цієї величини (вартість авто – розмір збору)

100 – 500$ – 29$

1 – 1,5$ тис. – 59$

1,5 – 2$ тис. – 69$

4 – 6,0$ тис. – 89$

Понад 8$ тис. – 119$

Як бачите – це число може мати максимальне значення в 119$, при ціні покупки в США від 8$ тис.

Є ще й інші збори, які можуть бути застосовні до покупця, при недотриманні ним фінансової дисципліни:

4 Збір за пізню оплату

Він виникає у разі, якщо повна оплата за автомобіль не надійшла на 3-й робочий день після завершення аукціону (включаючи й день проведення торгів).

Іншими словами – це штрафні санкції, які застосовуються в разі прострочення платежу і дорівнюють 50$ за кожну таку затримку.

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5 Збір за зберігання

Залежить від географії кожного майданчика і починає нараховуватися в разі відсутності оплати за лот на 3-й робочий день. В середньому він може становити від $ 5 – 30 за кожен день простою, чим далі – тим дорожче.

6 Збір за скасування покупки

Це найжорсткіша штрафна санкція. Якщо лот не оплачується протягом 8-и календарних днів, включаючи день продажу, автомобіль автоматично перевиставляється на аукціон.

Штраф за скасування покупки складає 10% від фінальної вартості лота, але не менше $600.

Більш зрозумілою мовою – якщо немає оплати на 8-й день, це автоматично вважається відмовою зі штрафними санкціями. При ціні машини в 10$ тис. – з вас знімуть 1$ тис.

Фінансова дисципліна тут понад усе. Якщо ж взяти аналогічні правила на аукціоні IAAI, то там розмір штрафу за відмову від покупки ще більший. Цією жорсткою умовою американських аукціонів і пояснюється внесення гарантійного платежу клієнтом при підписанні договору з посередником. У разі несплати виграного автомобіля, посередник з України, який виграв лот, відшкодовує штраф аукціону.

Для того, щоб убезпечити себе від зайвих переплат, з усієї цієї інформації випливають два основні висновки:

Працюйте з перевіреними компаніями, у яких "преміум ліцензія типу А" – тут комісії будуть мінімальними Дотримуйтесь фінансової дисципліни при оплаті авто після виграного аукціону – краще платити на наступний день після виграшу лота. Тоді не буде ніяких штрафних санкцій.

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Резюме Авто24:

Приклад розрахунку загального платежу покупки машини вартістю 4600$ на аукціоні Copart, за умови своєчасної оплати банківським переказом: