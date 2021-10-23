У всі часи аукціони, що торгують різними товарами, брали і беруть за свої послуги певний відсоток. Не виключенням є й автомобільні майданчики США. Про систему аукціонних зборів розповідає автомобільний експерт Олександр Товстоног.
За що аукціони вимагають з покупців оплату і як її порахувати?
Спробуємо розібратися на прикладі американського автоаукціону Copart.
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У чому полягає робота організаторів автомобільного аукціону:
- відкривають майданчики для зберігання авто (їх у Copart в США більше 200 штук)
- залучають партнерів – страхові, лізингові, приватні дилери і т. д.
- розміщують у себе техніку для подальшого продажу
- організовують онлайн-торги та прийом платежів
- забезпечують логістику
- і т. д.
За всім цим стоять величезні витрати і робота тисяч людей, а за всі ці послуги, зрештою, платять покупці.
Основний розмір комісій залежить від:
- Ліцензії покупця – це фізособа чи юрособа
- обсягу покупок – до 25 авто на рік чи більше
- типу техніки – стандартний транспортний засіб чи важкий
- Способу оплати (захищений і незахищений).
Комісія за великий транспорт трохи більша, ніж за легковий, фізособи також платять більше. Захищений метод оплати – це банківський переказ, незахищений – оплата кредитною карткою. І за другий спосіб з покупця візьмуть трохи більший відсоток. Мінімальний розмір комісії сплачують юрособи з великими обсягами покупок і способом оплати через банк – "Ліцензія класу А".
Далі опишемо усі складові комісійного збору, з яких складається остаточна сума, беручи до уваги тариф юрособи для стандартних авто.
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1 Комісійний збір (Buyer Fee)
Найбільший платіж, який залежить від вартості лоту на аукціоні.
Розраховується по таблиці зі змінними коефіцієнтами, де перше число – вартість автомобіля, друге – комісійний збір.
- 1 – 1,2$ тис – 200$
- 1,8 – 2$ тис. – 300$
- 3 – 3,5$ тис. – 400$
- 4,5 – 5$ тис. – 600$
- 10 – 15$ тис. – 700$
- Більше 15$ тис – "5,5% від ціни авто".
Тут принцип простий – чим дорожча машина, тим більший розмір комісії.
2 Збір за обробку (Gate Fee)
Становить стабільну суму в $59 і застосовується до всіх лотів Copart. Він покриває адміністративні витрати й транспортування транспортного засобу з місця зберігання на майданчик для відвантаження з аукціону.
3 Збір за розміщення ставки в Інтернеті (Internet Bid Fee)
Всі ставки, що розміщуються через будь-які електронні пристрої, обкладаються цим збором, який залежить від величини вашої максимальної ставки.
Ось також вибіркові значення для розуміння цієї величини (вартість авто – розмір збору)
- 100 – 500$ – 29$
- 1 – 1,5$ тис. – 59$
- 1,5 – 2$ тис. – 69$
- 4 – 6,0$ тис. – 89$
- Понад 8$ тис. – 119$
Як бачите – це число може мати максимальне значення в 119$, при ціні покупки в США від 8$ тис.
Є ще й інші збори, які можуть бути застосовні до покупця, при недотриманні ним фінансової дисципліни:
4 Збір за пізню оплату
Він виникає у разі, якщо повна оплата за автомобіль не надійшла на 3-й робочий день після завершення аукціону (включаючи й день проведення торгів).
Іншими словами – це штрафні санкції, які застосовуються в разі прострочення платежу і дорівнюють 50$ за кожну таку затримку.
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5 Збір за зберігання
Залежить від географії кожного майданчика і починає нараховуватися в разі відсутності оплати за лот на 3-й робочий день. В середньому він може становити від $ 5 – 30 за кожен день простою, чим далі – тим дорожче.
6 Збір за скасування покупки
Це найжорсткіша штрафна санкція. Якщо лот не оплачується протягом 8-и календарних днів, включаючи день продажу, автомобіль автоматично перевиставляється на аукціон.
Штраф за скасування покупки складає 10% від фінальної вартості лота, але не менше $600.
Більш зрозумілою мовою – якщо немає оплати на 8-й день, це автоматично вважається відмовою зі штрафними санкціями. При ціні машини в 10$ тис. – з вас знімуть 1$ тис.
Фінансова дисципліна тут понад усе. Якщо ж взяти аналогічні правила на аукціоні IAAI, то там розмір штрафу за відмову від покупки ще більший. Цією жорсткою умовою американських аукціонів і пояснюється внесення гарантійного платежу клієнтом при підписанні договору з посередником. У разі несплати виграного автомобіля, посередник з України, який виграв лот, відшкодовує штраф аукціону.
Для того, щоб убезпечити себе від зайвих переплат, з усієї цієї інформації випливають два основні висновки:
- Працюйте з перевіреними компаніями, у яких "преміум ліцензія типу А" – тут комісії будуть мінімальними
- Дотримуйтесь фінансової дисципліни при оплаті авто після виграного аукціону – краще платити на наступний день після виграшу лота. Тоді не буде ніяких штрафних санкцій.
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Резюме Авто24:
Приклад розрахунку загального платежу покупки машини вартістю 4600$ на аукціоні Copart, за умови своєчасної оплати банківським переказом:
- Вартість авто - 4600$
- Buyer Fee - 600$
- Gate Fee - 59$
- Internet Bid Fee - 89$
- Всього до сплати - 5348$