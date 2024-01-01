Австралия везет в Украину танки Abrams: помогут ли они на поле боя

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Австралийский танк M1A1 Abrams
По свидетельству издания abc.net.au, некоторые американские чиновники ставят под сомнение их полезность на поле боя.
Напомним, прежде чем начать процесс доставки, Австралии пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт танков американского производства в третью страну.
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"В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков "Абрамс" будет сложной, и как только они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их поддерживать", – сказал один американский чиновник ABC на условиях анонимности.
В прошлом месяце представитель Министерства обороны Австралии заявил, что существуют определенные опасения, что отправка больших танков в Украину не является лучшим способом оказания военной помощи стране, охваченной войной.
"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины. Крыша танка - самое слабое место "Абрамса", а это война беспилотников", - сказал чиновник.
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Напомним, общая стоимость пакета из 49 танков M1A1 Abrams военной помощи оценивается в 245 миллионов долларов.
Как известно, не так давно операции в ключевом логистическом центре в Польше, который получит австралийские танки Abrams, были остановлены по указанию Трампа. Но сейчас объект вернулся к нормальному режиму работы. Вероятно, танки прибудут туда.
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В Украину поступят танки без антидроновой защиты. Эти сетчатые экраны придется подготовить самим. Тем более, что опыт такого дооснащения у украинцев уже есть.
Напомним, по приблизительным подсчетам Силы обороны Украины имеют на вооружении 31 танк M1A1 SA Abrams в версии M1A1. Об их "экипировке" ливреями из сеток редакция Авто24 рассказывала год назад (27 мая 2024 года).