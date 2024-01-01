Австралія везе в Україну танки Abrams: чи допоможуть вони на полі бою

За свідченням видання abc.net.au, деякі американські чиновники ставлять під сумнів їх корисність на полі бою.

Нагадаємо, перш ніж розпочати процес доставлення, Австралії довелося чекати схвалення Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни.

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"Минулого року, ще до того, як Дональд Трамп повернувся на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка цих танків «Абрамс» буде складною, і як тільки вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх підтримувати", – сказав один американський чиновник ABC на умовах анонімності.

Минулого місяця представник Міністерства оборони Австралії заявив, що існують певні побоювання, що відправка великих танків до України не є найкращим способом надання військової допомоги країні, що охоплена війною.

"Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини. Дах танка — найслабше місце «Абрамса», а це війна безпілотників", — сказав чиновник.

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Нагадаємо, загальна вартість пакета з 49 танків M1A1 Abrams військової допомоги оцінюється у 245 мільйонів доларів.

Як відомо, не так давно операції в ключовому логістичному центрі в Польщі, який отримає австралійські танки Abrams, були зупинені за вказівкою Трампа. Але зараз об'єкт повернувся до нормального режиму роботи. Ймовірно, танки прибудуть туди.

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До України надійдуть танки без антидроновового захисту. Ці сітчасті екрани доведеться підготувати самим. Тим паче, що досвід такого дооснащення в українців уже є.

Нагадаємо, за приблизними підрахунками Сили оборони України мають на озброєнні 31 танк M1A1 SA Abrams у версії M1A1. Про їх "екіпіровку" лівреями з сіток редакція Авто24 розповідала рік тому (27 травня 2024 року).