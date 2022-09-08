Автомобили из Литвы ассоциируются у украинцев в основном с так называемыми «евробляхами». Именно из этой страны массово привозили в свое время машины без растаможки. Однако местный авторынок остался популярен даже после смены законов и возможностью привозить машины официально.

В первом полугодии 2022 года Литва заняла третье место в рейтинге стран Европейского Союза, откуда украинцы привозили больше всего подержанных авто. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику импорта, определили топ-15 самых популярных моделей легковых автомобилей из Литвы и их стоимость за рубежом.

Также интересно география ввоза подержанных авто в Украину.

С января по июнь украинцы привезли 32,6 тыс. подержанных легковушек из Литвы. Это – 11,4% от общего количества импортируемых в течение этого периода автомобилей из стран Евросоюза. Особенно активно украинцы покупали машины там в мае и июне, во время действия так называемого нулевого растаможивания.

Если в начале года из Литвы привозили в среднем 2,5-3 тысячи подержанных легковушек, то в мае их импортировали уже почти 12 тысяч, то есть в четыре раза больше. Однако, если сравнивать не только количественно, то доля машин из Литвы в марте-июне несколько уменьшилась: если в январе она составляла 15,6%, то в июне уже 12,7%.

Динамика импорта подержанных легковых автомобилей из Литвы, январь – июнь 2022 года.

Литва — едва ли не единственная страна в Европейском Союзе, где сохранились классические авторынки — обширные территории, где разные продавцы продают свои автомобили. Для сравнения, в соседней Польше, как и в Германии, более распространены «автокомиссы» или «автохаусы» — небольшие площадки продаж автомобилей.

Предлагаемые на литовских авторынках машины в большинстве привезены из стран западной Европы. Поскольку регистрация автомобилей из других стран в Литве – самая дешевая в Евросоюзе, страна стала своего рода европейским автомобильным хабом: большинство импортируемых машин в страну продают не местным покупателям, а перепродают на экспорт.

На OLX Авто можно выбрать свой будущий автомобиль не только по марке, модели или типу двигателя, но и по стране происхождения. OLX Украина – часть крупного мультинационального холдинга Naspers | Prosus. Это самые большие в своих странах сайты частных и бизнес-объявлений. Украинскому сайту уже 15 лет.

При этом цены на такие авто могут быть даже ниже, чем аналогичные модели в других странах ЕС. Обычно литовские продавцы покупают там такие автомобили оптом – целыми автовозами, в любом состоянии, проводя «предпродажную» подготовку уже на месте. Это дает возможность предложить более низкую цену и автомобиль «под ключ», не требующий дополнительных манипуляций после покупки.

Украинцы выбирают Литву из-за простоты и доступности покупки: там легко договориться с продавцом, который сразу же быстро подготовит пакет экспортных документов. Из недостатков большой риск попасть на скрытые дефекты, искусственно уменьшенный пробег или некачественный ремонт. Из-за этого репутация автомобилей из Литвы проигрывает другим странам, а на сайтах продаж этот факт часто просто не указывают.

Цены автомобилей с Литвы

Как и в случае с другими странами, в первой половине 2022 года из Литвы привозили в большинстве недорогие автомобили: 89% стоили менее $5 тысяч. Самыми популярными оказались легковые автомобили стоимостью от $1 до $2 тысяч. Таковых было 30% от общего количества (9,8 тысяч штук). Средняя цена автомобиля из Литвы в первом полугодии-2022 составила $2 750. Это — около $200 больше, чем средняя цена машины из Польши и на $700 меньше, чем средняя стоимость авто из Германии.

Ценовая структура подержанных легковушек, экспортируемых из Литвы в Украину в течение января-июня 2022 года

Следует заметить, что, кроме более дешевых цен на авто, сопутствующие расходы на авто из Литвы будут также меньше: как изготовление транзитных номеров и страхования, так и доставка в Украину, если сравнивать с Германией. Таким образом, именно Литва и Польша стали поставщиками наиболее востребованных подержанных легковушек самой низкой ценовой категории.

Кстати, почему снизился ввоз авто из США

Какие автомобили привозили из Литвы

Рейтинг самых популярных автомобилей из Литвы в первой половине 2022 года – это своего рода «микс» немецкого и польского топов. Так, средняя стоимость моделей ниже, чем у автомобилей из Германии, однако несколько больше, чем у машин из Польши. В то же время в перечень вошли премиум модели, которые есть в списке самых популярных немцев, однако отсутствуют в польском топе: BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.

Лидером топ-15 машин из Литвы стал Volkswagen Passat со средней ценой $2087. Таких украинцы приобрели 2,1 тыс. шт. Второе место занял Volkswagen Golf (1,7 тыс. шт., средняя цена – $1 649), а третье – Audi A6 (1,1 тыс. шт., $2 795).

15 самых популярных моделей подержанных легковых автомобилей, которые экспортировали из Литвы в Украину в течение января – июня 2022 года.