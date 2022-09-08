Автомобілі з Литви асоціюються в українців в основному з так званими «євробляхами». Саме з цієї країни масово привозили свого часу машини без розмитнення. Проте місцевий авторинок залишився популярним навіть після зміни законів та можливістю привозити машини офіційно.

У першому півріччі 2022 року Литва посіла третє місце в рейтингу країн Європейського Союзу, звідки українці привозили найбільше вживаних авто. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику імпорту, визначили топ-15 найпопулярніших моделей легковиків з Литви та їх вартість за кордоном.

Також цікаво географія ввозу вживаних авто в Україну

З січня по червень українці привезли 32,6 тис. вживаних легковиків з Литви. Це — 11,4% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн Євросоюзу. Особливо активно українці купували машини там у травні та червні, під час дії так званого «нульового» розмитнення.

Якщо на початку року з Литви привозили в середньому 2,5-3 тисячі вживаних легковиків, то в травні їх імпортували уже майже 12 тисяч, тобто учетверо більше. Проте якщо порівнювати не лише кількісно, то частка машин з Литви у березні-червні дещо зменшилася: якщо у січні вона складала 15,6%, то в червні уже 12,7%.



Динаміка імпорту вживаних легкових авто з Литви, січень-червень 2022 року

Литва — чи не єдина країна у Європейському Союзі, де збереглися класичні авторинки — великі території, де різні продавці продають свої автомобілі. Для порівняння, в сусідній Польщі, як і Німеччині, більше поширені «автокоміси» чи «автохауси» — невеликі майданчики продажу автомобілів.

Машини, котрі пропонують на литовських авторинках, у більшості привезені з країн західної Європи. Оскільки реєстрація автомобілів з інших країн в Литві — найдешевша в Євросоюзі, країна стала свого роду європейським автомобільним хабом: більшість імпортованих машин в країну продають не місцевим покупцям, а перепродують на експорт.

В OLX Авто можна обрати свій майбутній автомобіль не лише за маркою, моделлю чи типом двигуна, але й за країною походження. OLX Україна – частина великого мультинаціонального холдингу Naspers|Prosus. Це найбільші у своїх країнах сайти приватних та бізнес-оголошень. Українському сайту вже 15 років.

При цьому ціни на такі авто можуть бути навіть нижчими, ніж за аналогічні моделі в інших країнах ЄС. Зазвичай литовські продавці купують там такі автомобілі оптом — цілими автовозами, у будь-якому стані, проводячи «передпродажну» підготовку уже на місці. Це дає можливість запропонувати нижчу ціну та автомобіль «під ключ», який не потребує додаткових маніпуляцій після купівлі.

Українці обирають Литву через простоту та доступність купівлі: там легко домовитися із продавцем, який одразу ж швидко підготує пакет експортних документів. З недоліків — великий ризик потрапити на приховані дефекти, штучно зменшений пробіг чи неякісний ремонт. Через це репутація автомобілів з Литви програє іншим країнам, а на сайтах продажу цей факт часто просто не вказують.

Ціни автомобілів з Литви

Як і у випадку з іншими країнами, в першій половині 2022 року з Литви привозили в більшості недорогі автомобілі: 89% коштували менш як $5 тисяч. Найпопулярнішими виявилися легковики вартістю від $1 до $2 тисяч. Таких було 30% від загальної кількості (9,8 тисячі штук). Середня ціна автомобіля з Литви у першому півріччі-2022 склала $2 750. Це — на близько $200 більше, ніж середня ціна машини з Польщі та на $700 менше, ніж середня вартість авто з Німеччини.



Цінова структура вживаних легковиків, експортованих з Литви до України протягом січня-червня 2022 року

Варто зауважити, що, окрім дешевших цін на авто, супутні витрати на авто з Литви будуть також меншими: як виготовлення транзитних номерів і страхування, так і доставлення в Україну, якщо порівнювати із Німеччиною. Таким чином, саме Литва та Польща стали постачальниками найбільш затребуваних вживаних легковиків найнижчої цінової категорії.

До речі чому знизився ввіз авто зі США

Які автомобілі привозили з Литви

Рейтинг найпопулярніших автомобілів з Литви у першій половині 2022 року — це свого роду «мікс» німецького та польського топів. Так, середня вартість моделей нижча, ніж в автомобілів з Німеччини, проте дещо більша, ніж у машин з Польщі. Водночас в перелік увійшли преміум моделі, які є в переліку найпопулярніших «німців», проте відсутні у польському топі: BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class та BMW X5.

Лідером топ-15 машин з Литви став Volkswagen Passat із середньою ціною $2 087. Таких українці придбали 2,1 тис. шт. Друге місце зайняв Volkswagen Golf (1,7 тис. шт., середня ціна $1 649), а третє — Audi A6 (1,1 тис. шт., $2 795).



15 найпопулярніших моделей вживаних легковиків, які експортували з Литви до України протягом січня-червня 2022 року