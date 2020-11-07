Единственное, чем могла похвастаться эта машинка в свои времена – это количеством обидных прозвищ. И ни один человек тогда не мог подумать, что когда-то С-3А станет предметом культа и всеобщих симпатий. Полвека спустя после завершения ее выпуска Авто24 устроил тест-драйв "Моргуновке".

На самом деле, у самого маленького автомобиля отечественной истории была еще одна характерная черта: его нельзя было приобрести за деньги. Потому что государство выдавало его человеку бесплатно. Ведь это была машина для инвалидов – людей, как теперь говорят, с ограниченными физическими возможностями.

Серийные С-3А не красили в такие яркие цвета, но если машину восстанавливают "для души", то почему и нет?

И еще одна деталь, о которой следует честно сказать с самого начала: это не совсем автомобиль. Официально это мотоколяска, для управления которой достаточно прав мотоциклетной категории А, а то и специальной "мотоколясочной".

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И это при том, что у С-3А (1958 – 1970 гг.) полный комплект колес – четыре на местах и ​​одно в багажнике, полноценный кузов с двумя дверцами и настоящий диван для пассажиров. Правда, маловато цилиндров в двигателе (один), мест для людей (два) и лошадиных сил под капотом (восемь). Да, и двигатель при этом – мотоциклетный, от ИЖ-49 с объемом 350 куб.см.

Вообще на мотоколясках быстро не ездят, но на самом деле она кое-что может

Теперь касаемо имени. СМЗ расшифровывается как Серпуховский мотоциклетный завод (автомобильным заводом он станет лишь в 1995 году.), С-3А надо читать как Эс-три-а, где С означает Серпуховская, цифра 3 – порядковый номер модели, а буква А – ее первую модификацию. Были версии С-3 и с другими буквенными индексами, одно из отличий – расположение органов управления. Базовая модификация "А" предназначалась для людей, ноги которых не работают или отсутствуют, поэтому управление акселератором и сцеплением было выведено на руль, рычаг тормозов возвышался справа от него – под правую руку, рядом с "селектором" коробки передач.

А в народе автомобильчик называли и называют "Моргуновка" – за то, что в одном культовом фильме на нем ездил крепкий "инвалид" в исполнении артиста Е. Моргунова.

Реставрация

Найти сегодня С-3А в любом состоянии – невероятная удача, ведь в большинстве случаев они не принадлежали пользователю: владельцем был местный "Собез" (государственный орган соцобеспечения), который каждые 3 три года менял человеку машину на новую. А старую забирали на утилизацию, в лучшем случае – отдавали в технические кружки Дворцов пионеров, где мальчишки мастерили из них разного рода транспорт: авторолеры, багги, мини-тракторы и тому подобное.

История реставрации данного экземпляра заняла целый фотоальбом

Владелец этого экземпляра Иван Беринчик приобрел остатки мотоколяски на чермете и восстанавливал ее три года. Из родных деталей целой ему досталась только крышка багажника, остальная "кузовщина" сделана практически заново. Иван брал новый лист металла и выгибал, вальцевал, выстукивал – фактически заново формовал крылья, двери, боковины, капот двигателя. Но что интересно – в каждой детали обязательно использовал уцелевшие фрагменты родных частей, вваривая их и тщательно маскируя стыки.

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Редкий случай – реставратор восстановил в оригинале не только внешность, но и ходовую часть. Силовой агрегат также удалось восстановить родной: "ижевский" двигатель, коробку передач, задний мост с реверсом и полуосями. Интересно, что передачи в С-3А переключаются секвентально, как в современных коробках типа тип-троник – толкаешь рычаг или тянешь его на себя, и передачи одна за другой меняются вверх или вниз.

Несмотря на сущность назначения, машинка не лишена определенного стиля

Когда эта машина была отреставрирована, она не заняла почетное место в музее, и в гостиной заядлого фаната ретро ее тоже не установили. Машинку начали эксплуатировать, хотя и не каждый день, но регулярно. Владелец часто выезжал на ней на променады в город и за город, а еще катал на ней детей в выходные и праздничные дни. Не пропускал автомобильчик и разного рода фестивали техники и ретрошоу.

Так продолжалось несколько лет, пока собственник не решил наконец установить двигатель, более комфортный для активной эксплуатации. Был приобретен 350-кубовый мотор Lifan мощностью 15 л.с., который в паре с вариатором от снегохода “Буран” поместился под родным капотом.

Силовой агрегат конструкторы разместили в корме. Реставратору удалось "незаметно" заменить его на современный агрегат

И что интересно – вернуть назад родной агрегат можно за час-полтора, ведь и он, и новый "китаец" извлекаются из машины одним модулем вместе с трансмиссией и универсальным подрамником. Современный агрегат с его “автоматом” – для приятных "покатушек", оригинальный мотор – для демонстрации в кругу истинных поклонников ретро.

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А еще на машине сейчас стоят неродные колеса – владелец заменил штатные, жесткие и шумные шины 5,00х10 на современные радиальные.

Все кузовные панели пришлось изготавливать заново. Трудно поверить, но бампер также полностью самодельный

Тест-драйв С-3А

В день теста нам немного не повезло – под капотом С-3А как раз был установлен 15-сильный Lefan. Поэтому оценить всю красоту работы подрулевыми рычагами нам не удалось, как и "насладиться" непрерывными переключениями передач слабенького ижевского агрегата. Но С-3А понравилась нам не поэтому.

Несмотря на весь шлейф иронии и неуважения, мотоколяска оказалась таки настоящим автомобилем, хотя и небольшим. Во-первых – в "моргуновке" не тесно! Конечно, это не современный "гольф-класс", кресло назад не отодвинешь и ноги вперёд не протянешь, но двое взрослых мужиков, один из которых мог бы посоревноваться в комплекции с самым Моргуновым, поместились на диване "инвалидки" без проблем.

В салоне не так уж тесно для двух человек. На торпедо все по-взрослому: приборы, выключатели, бардачок

Совсем необычные ощущения, когда, усевшись на сиденье, закрываешь за собой дверь. Легкая и небольшая, они навешена на задних шарнирах, и немного странно видеть перед собой замок двери.

Управляется С-3А вполне адекватно. Руль легкий, и не то, чтобы острый, но точный и отнюдь не расхлябанный. Причем даже если маневрировать на чрезмерной скорости, ни кренов, ни других угрожающих ощущений не возникает. С другой стороны, торсионная ходовая удивляет комфортом: даже на старинной мостовой ход оставался мягким и плавным. Отметим, что и по нашему мнению, и по мнению владельца, определенную роль здесь играют современные радиальные шины от "Оки" (которую, кстати, делали на том же заводе в Серпухове). Из неприятного – необычные для современных машин продольные клевки-раскачки на волнах асфальта, что объясняется короткой базой.

Фары с 6-вольтными лампами светят не ахти. Электромоторчик единственного дворника продублирован ручным приводом

Конечно, на максимальной скорости приходилось чуть внимательнее следить за курсом, но не потому, что машина начинала рыскать (она как раз оставалась стабильной), а из-за необычности ощущений. Ведь не каждый день приходится нестись по дорогам на 60 км/ч в чем-то, что внешне напоминает мультяшную машинку с детского аттракциона...

Крыша в "Моргуновке" откидная, и пользуясь случаем насладиться последним осенним теплом, мы катались на С-3А в формате кабриолета. Дверное стекло с рамками и довольно высокое лобовое стекло защищают от ветра, маленький, игрушечный руль направляет послушную машину по твоему желанию, перед тобой округлый капот с отдельными фарами, веселое стрекотание моторчика, никаких проблем с обзором... И вдруг ты думаешь: а почему сегодня такой нельзя купить в магазине? Ирония судьбы в том, что этого нельзя было сделать и полвека назад, в годы производства С-3А.

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