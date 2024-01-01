Автоперевозчиков-ФЛП могут внести в списки бронирования: законопроект

В законопроекте говорится о внесении изменений в часть первую статьи 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор законопроекта, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры народный депутат Владимир Крейденко из фракции "Слуга народа". Автор внес в перечень лиц, подлежащих бронированию, тех перевозчиков, которые работают в юридически-правовой форме физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этой категории транспортников в законодательном поле не упоминается. Между тем только в секторе международных перевозок грузов автомобильным транспортом привлечено более 32 тысяч перевозчиков. Из этого количества почти 24 тысячи - это физические лица-предприниматели (ФЛП).

Читайте также Бронирование автоперевозчиков: как водителям избежать мобилизации

В сегменте международных пассажирских перевозок работает почти 3 тысячи перевозчиков. Здесь 64% состава зарегистрированы как физические лица-предприниматели.

Эта часть транспортников тоже выполняет стратегические для страны миссии – доставки гуманитарных, военных грузов. Однако действующим законодательством не предусмотрена процедура бронирования этой категории предпринимателей (ФЛП).

Читайте также Без соблюдения мобилизационного законодательства действия ТЦК незаконны: суд встал на сторону директора АТП

Вопрос поднят очень своевременно, поскольку работники ТЦК снимают водителей прямо с рейсов и отправляют в войска, оставляя на произвол судьбы прямо на трассе загруженные фуры без надлежащей охраны. Об этом, в частности, редакция Авто24 уже писала, рассказывая о произволе с остановкой фур вблизи поста "Нижние Ворота" Закарпатской области.

Сейчас на законодательном уровне транспортные компании в сегменте грузовых и пассажирских перевозок могут забронировать от мобилизации половину своих военнообязанных работников с регулярным обновлением списков забронированных. Это могут быть как водители, так и другие специалисты предприятия.

Читайте также Закон о мобилизации подписан: что ждать водителям

Правда, закон предусматривает, что дефицитные военно-учетные специальности работников не могут быть забронированы.

Проблемным в получении обязательного для бронирования статуса критически важных предприятий оказались ФОПы. Эти объекты хозяйствования в перечень критически важных предприятий не вошли. Законопроект № 11334 должен устранить недостаток и признать физических лиц-предпринимателей в сегменте грузовых и пассажирских перевозок полноправными кандидатами для признания критически важных субъектов хозяйствования.