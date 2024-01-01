Автоперевізників-ФОПів можуть внести у списки бронювання: законопроєкт

В законопроєкті йдеться про внесення змін до частини першої статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив автор законопроєкту, заступник голови парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури народний депутат Володимир Крейденко з фракції "Слуга Народу". Автор вніс у перелік осіб, які підлягають бронюванню, тих перевізників, котрі працюють у юридично-правовій формі фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про цю категорію транспортників у законодавчому полі не згадується. Тим часом лише у секторі міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом залучено понад 32 тисячі перевізників. З цієї кількості майже 24 тисячі — це фізичні особи-підприємці (ФОП).

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У сегменті міжнародних пасажирських перевезень працює майже 3 тисячі перевізників. Тут 64% складу зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

Ця частина транспортників теж виконує стратегічні для країни місії – доставлення гуманітарних, воєнних вантажів. Однак чинним законодавством не передбачена процедура бронювання цієї категорії підприємців (ФОП).

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Питання порушено дуже своєчасно, оскільки працівники ТЦК знімають водіїв прямо з рейсів і відправляють у війська, лишаючи напризволяще прямо на трасі завантажені фури без належної охорони. Про це, зокрема, редакція Авто24 вже писала, розповідаючи про свавілля з зупинкою фур поблизу посту «Нижні Ворота» Закарпатської області.

Нині на законодавчому рівні транспортні компанії в сегменті вантажних та пасажирських перевезень можуть забронювати від мобілізації половину своїх військовозобов’язаних працівників з регулярним оновленням списків заброньованих. Це можуть бути як водії, так і інші спеціалісти підприємства.

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Щоправда, закон передбачає, що дефіцитні військово-облікові спеціальності працівників не можуть бути заброньовані.

Проблемним в отриманні обов’язкового для бронювання статусу критично важливих підприємств виявилися ФОПи. Ці об’єкти господарювання до переліку критично важливих підприємств не увійшли. Законопроєкт № 11334 має усунути недолік і визнати фізичних осіб-підприємців у сегменті вантажних та пасажирських перевезень повноправними кандидатами для визнання критично важливих суб'єктів господарювання.