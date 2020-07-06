На некоторых брендовых АЗС можно не только перекусить, но и полноценно поесть. Однако не все продукты и только при соблюдении определенных предосторожностей.

Современные АЗС предлагают посетителям не только качественное топливо для автомобилей, но и целый комплекс услуг для водителей и пассажиров. Одна из главных и самых приятных – еда и напитки. Что именно стоит выбрать на АЗС, а от чего лучше отказаться?

Хот-доги

Наиболее традиционное блюдо на автозаправках. Чаще всего их готовят сразу под конкретного клиента, поэтому заказывать хот-доги можно смело. Они состоят из замороженных ингредиентов – булочки, которую подогревают на электрическом гриле, и сосиски, что нежится на специальном подогревателе. Если заправка популярна и обслуживает сотни человек за день, эти составляющие всегда свежие.

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Бургеры

Вкусные и сочные бургеры могут заменить полноценный прием пищи. Однако не всегда – если бутерброды продают готовыми, непонятно сколько они лежали. Такую пищу трудно назвать полезной, а порой – даже опасной. А вот если бургеры делают "из-под ножа” – совсем другое дело. Тогда они полезны и безопасны даже в жару. Например, в Vivo Cafe на АЗС upg предлагают огромное меню из 10 разновидностей бургеров, которые готовят индивидуально на заказ.

Для приготовления бургеров используют самые качественные продукты и настоящее мясо, котлеты из которого готовятся на месте шеф-поваром. Здесь представлены как классические бургеры с курицей, говядиной или рыбой, так и фирменные с разнообразными начинками. Например, в "Чизбургер говяжий с яйцом" есть кусочки бекона, жареное яйцо и хрустящий салат Айсберг, а в "Чизбургер Швейцарский" добавляют жареные шампиньоны. Также есть в меню и "Мексиканский бургер", в котором булочку заменили тортильи и пикантные ингредиенты, несколько видов буррито с лавашем.

Выпечка

Если вам быстро нужно пополнить запас калорий и глюкозы или вы не представляете полноценный прием пищи без десерта, можно попробовать выпечку. Однако лучше выбрать ту, которая готовится прямо на АЗС или в кафе при нем. Ведь упакованные круассаны или пирожные с кремом, которые способны ждать своего часа месяцами, принесут мало пользы. Так же, как и сладости с шоколадом, который в жару может растаять. В то же время упакованное печенье или вафли – приемлемый вариант в том случае, когда нет свежей выпечки.

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Кафе при АЗК

Если на территории АЗС работает кафе, там можно полноценно поесть в зависимости от времени суток. Например, в Vivo Cafe на АЗС upg утром предложат яичницу или сырники, в обед – первые и вторые блюда, вкусные десерты и всегда – набор салатов из свежих овощей. Такая пища полезна и вкусна, и ради нее стоит выбрать для остановки именно АЗС с кафетерием.

Дополнительная причина посетить за кофе на АЗК upg – появление в меню абсолютного нового сорта бразильского кофе. К нему летом бесплатно добавляют фирменную конфету с курагой и грецким орехом в шоколаде, которая прекрасно сочетается со вкусом нового кофе. Чтобы получить конфету, необходимо предоставить карточку лояльности UPGgood на кассе.

Осторожно во время пандемии

Не забывайте об осторожном обращении в помещении из-за угрозы вируса COVID-19. Персонал АЗС делает все возможное, чтобы минимизировать лишние контакты с вами. Также осторожно надо выбирать продукты. Например, воду или напитки в бутылках можно покупать спокойно, а вот общими кулерами лучше не пользоваться.

Не забывайте в помещении надевать маску, а после посещения общих мест обрабатывать руки санийтайзером или мыть мылом. Следите за гигиеной и будьте здоровы!

Напомним, за что украинцы любят белорусское топливо.