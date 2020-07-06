На деяких брендових АЗС можна не лише перекусити, але й повноцінно поїсти. Однак не усі продукти і лише за умов дотримання певних пересторог.

Сучасні АЗС пропонують відвідувачам не лише якісне пальне для автомобілів, але й цілий комплекс послуг для водіїв та пасажирів. Одне з головних та найбільш приємних – їжа й напої. Що саме варто обрати на АЗС, а від чого краще відмовитись?

Хот-доги

Найбільш традиційна страва на автозаправках. Частіше всього їх готують одразу під конкретного клієнта, тож замовляти хот-доги можна сміливо. Вони складаються з заморожених інгредієнтів – булочки, яку підігрівають на електричному грилі та сосиски, що ніжиться на спеціальному підігрівачі. Якщо заправка популярна і обслуговує сотні людей на день, ці складові завжди свіжі.

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Бургери

Смачні та соковиті бургери можуть замінити повноцінний прийом їжі. Однак не завжди – якщо бутерброди продають готовими, незрозуміло скільки вони лежали. Таку їжу важко назвати корисною, а деколи – навіть небезпечною. А от якщо бургери роблять "з-під ножа" – зовсім інша справа. Тоді вони корисні та безпечні навіть у спеку. Наприклад, у Vivo Cafe на АЗС upg пропонують величезне меню з 10 різновидів бургерів, які готують індивідуально на замовлення.

Для приготування бургерів використовують найякісніші продукти та справжнє м'ясо, котлети з якого готуються на місці шеф-кухарем. Тут представлені як класичні бургери з куркою, яловичиною чи рибою, так і фірмові з різноманітними начинками. Наприклад, у "Чізбургері яловичому з яйцем" є шматочки бекону, смажене яйце та хрумкий салат Айсберг, а в "Чізбургер Швейцарский" додають смажені печериці. Також є в меню і "мексиканський бургер", в якому булочку замінили тортильєю та додали пікантних інгредієнтів, кілька видів буріто з лавашем.

Випічка

Якщо вам швидко треба поповнити запас калорій та глюкози, або ви не уявляєте повноцінний прийом їжі без десерту – можна скуштувати випічку. Однак краще обрати ту, яка готуються прямо на АЗС чи в кафе при ньому. Адже упаковані круасани чи тістечка з кремом, які здатні чекати свого часу місяцями, принесуть мало користі. Так само, як і солодощі з шоколадом, який у спеку може розтанути. Водночас упаковане печиво чи вафлі – прийнятний варіант у тому випадку, коли немає свіжої випічки.

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Кафе при АЗК

Якщо на території АЗС працює кафе, там можна повноцінно поїсти в залежності від часу доби. Наприклад, у Vivo Cafe на АЗС upg зранку запропонують яєчню чи сирники, в обід – перші та другі страви, смачні десерти і завжди – набір салатів зі свіжих овочів. Така їжа корисна і смачна, і заради неї варто обрати для зупинки саме АЗС з кафетерієм.

Додаткова причина завітати за кавою на АЗК upg – поява в меню абсолютного нового сорту бразильської кави. До неї впродовж літа безкоштовно додають фірмову цукерку з курагою та грецьким горіхом в шоколаді, яка чудово поєднується зі смаком нової кави. Щоб отримати цукерку, необхідно надати картку лояльності UPGgood на касі.

Обережно під час пандемії

Не забувайте про обережне поводження в приміщенні через загрозу вірусу COVID-19. Персонал АЗС робить все можливе, щоб мінімізувати зайві контакти з вами. Так само обережно треба обирати продукти. Наприклад, воду чи напої в пляшках можна купувати спокійно, а от загальними кулерами краще не користуватись.

Не забувайте в приміщенні одягати маску, а після відвідин загальних місць обробляти руки санійтайзером чи мити милом. Слідкуйте за гігієною і будьте здорові!

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