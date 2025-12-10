Беспилотный автомобиль Robocar будет производиться во Вьетнаме, а продаваться – в США

Беспилотник Robocar модельного 2026 года будет доступен для частного использования. Уровень L4 предусматривает такое транспортное средство, что управляет полностью само, без вмешательства человека.

Как сообщает Vaielettrico, на сегодня Robocar похож на мощный компьютер с огромным объемом данных.

Читайте также Mercedes-Benz S-класса лишится водителя

Вместо одного водителя будет десять процессоров

В бортовой системе "нашли приют" 10 графических процессоров. В общей сложности 144 ядра и вычислительная мощность 8000 TOPS рассчитаны на обработку более 53 ГБ в секунду. Здесь используется трехуровневое резервирование, что обеспечивает непрерывное резервное копирование в случае сбоя.

Каждый компонент разработан для размещения чрезвычайно продвинутой сенсорной системы. В центре расположен купол LiDAR, который посылает 25,6 миллиона лучей в секунду, создавая своеобразный щит на 360°.

К этому добавляются семнадцать 17-мегапиксельных камер, шесть гиперрадаров Trinova. Как уверяют в компании, они способны обнаруживать неподвижные и движущиеся объекты на любом расстоянии. Кроме этого установлено четыре внешних микрофона для перехвата сирен и акустических сигналов.

Система не только все видит вокруг, но и слышит, а вот руганью реагировать на действия других водителей или пешеходов ее не научили – терпит. Фото: Tensor



Искусственный интеллект экзамен по вождению сдал

По сообщению разработчиков компании Tensor, они обучали свою нейронную сеть не в симулированных средах, а на реальных данных о вождении. Этим самым они пытались достичь более естественного поведения, которое лучше отражает человеческое восприятие дорожного движения.

Robocar интегрирует разговорный спектр искусственного интеллекта: вместо традиционных голосовых команд владелец может свободно общаться с транспортным средством. Автомобиль можно вызвать дистанционно с помощью телефонного звонка или SMS, так как искусственный интеллект разработан для изучения и запоминания привычек владельца.

Читайте также Volkswagen обогнал Tesla Cybercab и вывел свое роботакси на четвертый уровень автопилотажности



Ультрабыстрая и роботизированная зарядка

Robocar оснащен аккумулятором емкостью 112 кВт-ч, способным обеспечить примерно 400 км запаса хода. По данным компании, электрическая система 845В позволяет зарядить автомобиль на 10-80% всего за 20 минут.

Кроме этого, компания работает над автоматизированным зарядным устройством: своеобразной роботизированной рукой, которая автоматически подключает автомобиль к розетке, когда тот возвращается в гараж.

Универсальная трансформирующаяся кабина

С одной стороны это классический автомобиль, когда руль, рычаги и педали остаются доступными для управления человеком. Если выбран автономный режим, педали втягиваются, и водителю больше не нужно думать об управлении.

В этом случае дисплей сдвигается в центр кабины, что позволяет получать доступ к видеозвонкам, потоковой передаче и даже игр благодаря полной логике управления автомобилем по электропроводке и торможения по электропроводке.

Читайте также Компания приобрела грузовик с автопилотом и отправляет его в рейс без водителя

Интерьер предлагает специальное освещение, зеркала с 19 оттенками и 17 уровнями яркости, а также 29 отделений для хранения вещей, что является четкими признаками премиального позиционирования модели.

Сначала заявки, а потом...

Несмотря на то, что компания Tensor еще не объявила цену автомобиля, она уже получила разрешение на работу в автономном режиме в Калифорнии (регионе, где проводилось несколько экспериментов в этом конкретном секторе).

Уже подписаны коммерческие соглашения с GreenMobility (до 2000 единиц) и с партнерами по совместному использованию автомобилей, такими как Lyft.

Компания Lyft обязалась "приобрести сотни автономных транспортных средств" для собственного автопарка. Фото: Tensor

Где будут производить Robocar

Производство будет осуществляться компанией VinFast на ее производственной площадке во Вьетнаме. Запуск запланирован во второй половине 2026 года, а первые поставки частным лицам в Объединенных Арабских Эмиратах ожидаются в четвертом квартале того же года.

Читайте также Работу украинского военного беспилотного транспортера Protector показали на видео

Прибытие Robocar в Соединенные Штаты ожидается в начале 2027 года при условии получения одобрения регуляторных органов. О Европе ничего не сказано.