Безпілотний автомобіль Robocar буде вироблятись у Вʼєтнамі, а продаватись – у США

Безпілотник Robocar модельного 2026 року буде доступний для приватного використання. Рівень L4 передбачає такий транспортний засіб, що керує повністю сам, без втручання людини.

Як повідомляє Vaielettrico, на сьогодні Robocar схожий на потужний компʼютер з величезним обсягом даних.

Замість одного водія буде десять процесорів

В бортовій системі "знайшли притулок" 10 графічних процесорів. Загалом 144 ядра та обчислювальна потужність 8000 TOPS розраховані на обробку понад 53 ГБ на секунду. Тут використовується трирівневе резервування, що забезпечує безперервне резервне копіювання у разі збою.

Кожен компонент розроблено для розміщення надзвичайно просунутої сенсорної системи. У центрі розташований купол LiDAR, який посилає 25,6 мільйона променів на секунду, створюючи своєрідний щит на 360°.

До цього додаються сімнадцять 17-мегапіксельних камер, шість гіперрадарів Trinova. Як запевняють у компанії, вони здатні виявляти нерухомі та рухомі об'єкти на будь-якій відстані. Окрім цього встановлено чотири зовнішні мікрофони для перехоплення сирен та акустичних сигналів.

Система не тільки все бачить довкола, але й чує, а ось лайкою реагувати на дії інших водіїв чи пішоходів її не навчили – терпить. Фото: Tensor



Штучний інтелект екзамен водіння здав

За повідомленням розробників компанії Tensor, вони навчали свою нейронну мережу не в симульованих середовищах, а на реальних даних про водіння. Цим самим вони намагалися досягти більш природної поведінки, яка краще відображає людське сприйняття дорожнього руху.

Robocar інтегрує розмовний спектр штучного інтелекту: замість традиційних голосових команд власник може вільно спілкуватися з транспортним засобом. Автомобіль можна викликати дистанційно за допомогою телефонного дзвінка або SMS, бо штучний інтелект розроблений для вивчення та запам'ятовування звичок власника.

Ультрашвидка та роботизована зарядка

Robocar оснащений акумулятором місткістю 112 кВт-год, здатним забезпечити приблизно 400 км запасу ходу. За даними компанії, електрична система 845В дозволяє зарядити автомобіль на 10-80% всього за 20 хвилин.

Окрім цього, компанія працює над автоматизованим зарядним пристроєм: своєрідною роботизованою рукою, яка автоматично підключає автомобіль до розетки, коли той повертається до гаража.

Універсальна кабіна трансформується

З одного боку це класичний автомобіль, коли кермо, важелі та педалі залишаються доступними для керування людиною. Якщо вибрано автономний режим, педалі втягуються, і водієві більше не потрібно думати про керування.

В цьому випадку дисплей зсувається в центр кабіни, що дозволяє отримувати доступ до відеодзвінків, потокової передачі та навіть ігор завдяки повній логіці керування автомобілем по електропроводці та гальмування по електропроводці.

Інтер'єр пропонує спеціальне освітлення, дзеркала з 19 відтінками та 17 рівнями яскравості, а також 29 відділень для зберігання речей, що є чіткими ознаками преміального позиціювання моделі.

Спочатку заявки, а потім…

Попри те, що компанія Tensor ще не оголосила ціну автомобіля, вона вже отримала дозвіл на роботу в автономному режимі в Каліфорнії (регіоні, де проводилося кілька експериментів у цьому конкретному секторі).

Вже підписано комерційні угоди з GreenMobility (до 2000 одиниць) та з партнерами зі спільного використання автомобілів, такими як Lyft.

Компанія Lyft зобов'язалася "придбати сотні автономних транспортних засобів" для власного автопарку. Фото: Tensor

Де виготовлятимуть Robocar

Виробництво буде здійснюватися компанією VinFast на її виробничому майданчику у В'єтнамі. Запуск заплановано у другій половині 2026 року, а перші постачання приватним особам в Об'єднаних Арабських Еміратах очікуються в четвертому кварталі того ж року.

Прибуття Robocar до Сполучених Штатів очікується на початок 2027 року за умови отримання схвалення регуляторних органів. Про Європу нічого не сказано.