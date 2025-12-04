Биометрия на рабочем места водителя вскоре станет обязательной

Технологии безопасности в транспорте выходят на новый уровень. Ведущие европейские производители Volvo Trucks и Mercedes-Benz Trucks уже объявили о внедрении на своих машинах камер, ориентированных на водителя.

Компания trinamiX готовит презентацию инновационных решений для мониторинга состояния водителя – от тестирования на алкоголь с помощью прикосновения пальца в точку на кнопке до бесконтактного измерения частоты сердцебиения. О быстром развитии новых электронных систем мониторинга водителей рассказывает trinamiX в своем релизе.

Читайте также Тернопольский водитель был пьян, но "автомобилем управлял автопилот": что решил суд

На старте масштабных изменений

Умные приборы анализируют движения глаз и уровень сосредоточенности, делают соответствующие выводы о физическом состоянии водителя. Они даже способны установить уровень выпитого алкоголя, не говоря уже о температуре тела водителя или его давление.

Именно такие революционные решения готовит компания trinamiX, входящая в состав немецкого химического концерна BASF. На технологической выставке CES 2026 в Лас-Вегасе она планирует представить целый комплекс систем безопасности, основанных на передовых методах анализа. Это уже назвали революционным шагом во внедрении таких решений.

Камера с биометрическими сенсорами проследит не только за физическим состоянием, но и за настроением водителя и пассажиров. Инфографика: trinamiX, Авто24

Что на повестке дня

NIR-спектроскопия – позволяет определять уровень алкоголя в организме без использования мундштук, не позволит запустить двигатель нетрезвому человеку.

Читайте также Что делала пьяная женщина за рулем на коленях пьяного водителя

Биометрический анализ изображений – помогает точнее определять положение головы и тела водителя, а также, например, проверять, правильно ли пристегнут ремень безопасности.

Дистанционный мониторинг жизненных функций – предусматривает бесконтактное измерение частоты сердцебиения и выявления опасных аномалий, которые могут свидетельствовать о сердечном приступе или инсульте.

Биометрическая система проверит правильность крепления ремней безопасности (фото слева) и определит расстояние для оптимизированного развертывания подушек безопасности (справа). Инфографика: trinamiX, Авто24

Бортовая система будет знать лучше семейного врача

Таким образом упомянутые выше технологии не требуют надувания в мундштук. Все, что нужно, то это прислонить палец к маленькому датчику на панели приборов.

Читайте также В Европе изменились требования к водителям и их удостоверениям: что нового

Поэтому это облегчит создание спиртовых блокировок и не позволит без проверки трезвости запустить двигатель. Благодаря биометрическому анализу изображений можно еще точнее определить положение лица водителя, проверить правильное использование ремня безопасности.

Система аутентификации лица trinamiX обеспечит беспрепятственный доступ для транспортного средства (слева) и аутентифицирует для максимальной безопасности использования новых автомобильных программ, таких как цифровые платежи (справа). Инфографика: trinamiX, Авто24

С другой стороны, благодаря дистанционному мониторингу жизненных показателей можно автоматически распознавать опасные аномалии в кровеносной системе водителя, что срабатывает сигнал тревоги о сердечном приступе или инсульте.

Читайте также Новая камера на дороге видит телефон в руке водителя



Со взглядом в завтрашний день

Все эти технологии планируется предложить автопроизводителям в качестве нового поколения заводских систем безопасности.

Учитывая масштаб бренда BASF, его влияние на мировой автопром и широкие связи с правительственными кругами на всех континентах, эксперты не исключают, что такие системы могут появиться в серийных автомобилях уже в ближайшие годы.