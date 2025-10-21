В Европе изменились требования к водителям и их удостоверениям: что нового

Таким образом Европейский парламент планирует улучшить безопасность дорожного движения и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий в ЕС. Это связано с тем, что ежегодно на дорогах Евросоюза погибает почти 20 000 человек.

Как говорится в официальном вестнике Европарламента europarl.europa.eu, новые правила вступят в силу на 20-й день после их публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Государства-члены ЕС имеют три года для имплементации этих новых положений в национальное законодательство и еще один год для подготовки к их применению.

Коротко о нововведениях:

водительские удостоверения действительны 15 лет;

удостоверение водителя грузовиков и автобусов действительны в течение пяти лет;

молодежь в 17 лет может получить водительское удостоверение и управлять транспортным средством, но под контролем водителя со стажем;

испытательный срок для начинающих водителей не менее двух лет;

цифровое водительское удостоверение заменит пластиковую карточку;

пластиковые водительские удостоверения действительны, по желанию их можно получать и в дальнейшем.

Новые требования к обучению

Каждый кандидат на получение водительских прав должен продемонстрировать во время экзамена на водительские права, что он осознает опасность слепых зон и функциональность систем помощи водителю.

При этом он имеет уверенность, что может безопасно открывать двери и осознает риски отвлечения внимания, связанные с использованием мобильного телефона.

Члены парламента выступили за повышение осведомленности об опасности пешеходов, детей, велосипедистов и других уязвимых участников дорожного движения в будущих обучениях и экзаменах.

Проверки действительности и состояния

По новым критериям требований, удостоверения водителя автомобиля и мотоцикла действительны в течение 15 лет. Правда, в пределах собственной компетенции государства-члены ЕС могут сократить этот срок до десяти лет, если удостоверение также служит удостоверением личности.

Удостоверение водителя грузовиков и автобусов действительны в течение пяти лет. Государства-члены ЕС могут сократить срок действия для водителей в возрасте от 65 лет. Цель состоит в том, чтобы поощрить этих водителей чаще проходить медицинские осмотры или курсы повышения квалификации.

Перед первой выдачей водительских прав или при подаче заявления на их возобновление следует провести медицинский осмотр, включая проверку зрения и сердечно-сосудистую оценку. Государства-члены ЕС могут заменить медицинский осмотр для водителей автомобилей или мотоциклов формами самооценки или другими системами оценки, разработанными на национальном уровне.

Начинающие водители и вождение с сопровождением

Впервые правила ЕС предусматривают испытательный срок не менее двух лет для водителей без опыта.

Начинающие водители отныне столкнутся с более строгими правилами и суровыми наказаниями, если управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не пользуются ремнями безопасности или не используют детские удерживающие устройства.

Молодые люди могут получить водительские права на автомобиль (класс B) в возрасте 17 лет, но до 18-летия им разрешено управлять автомобилем только в сопровождении опытного водителя.

Чтобы противодействовать недостатку профессиональных водителей, новые правила позволят 18-летним лицам получить удостоверение водителя грузовика (класс C), а 21-летним – удостоверение водителя автобуса (класс D) при условии предъявления соответствующего удостоверения. Без такого удостоверения эти транспортные средства можно управлять только с 21 или 24 лет соответственно.

Цифровое водительское удостоверение

Цифровое водительское удостоверение постепенно станет новым стандартным форматом для водительских удостоверений в ЕС и будет доступно через мобильный телефон. Однако, депутаты Европарламента заверили, что все еще можно будет подать заявку на получение физического водительского удостоверения, которое должно быть выдано немедленно и обычно в течение трех недель.

Аннулирование водительских прав

Если водительское удостоверение аннулировано, приостановлено или ограничено за рубежом, об этом сообщается стране ЕС, которая его выдала.

Цель состоит в том, чтобы обуздать неосторожное вождение за границей и обеспечить взыскание наказаний через границы.

Национальные органы власти должны немедленно информировать друг друга, если они аннулируют водительское удостоверение из-за особо серьезных нарушений правил дорожного движения.

К ним относятся управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, участие в смертельном дорожно-транспортном происшествии или значительное превышение скорости (например, превышение ограничения скорости на 50 км/ч).

Таким образом, если кто-то получит временный или постоянный запрет на управление транспортным средством, например, за превышение скорости или управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, запрет будет действовать во всех странах ЕС.