В Європі змінились вимоги до водіїв та їх посвідчень: що нового

Таким чином Європейський парламент планує покращити безпеку дорожнього руху та зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод у ЄС. Це пов'язано з тим, що щороку на дорогах Євросоюзу гине майже 20 000 людей.

Як йдеться в офіційному віснику Європарламенту europarl.europa.eu, нові правила набудуть чинності на 20-й день після їх публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу. Держави-члени ЄС мають три роки для імплементації цих нових положень у національне законодавство та ще один рік для підготовки до їх застосування.

Коротко про нововведення:

водійські посвідчення дійсні 15 років;

посвідчення водія вантажівок та автобусів дійсні упродовж п'яти років;

молодь у 17 років може отримати водійське посвідчення і керувати транспортним засобом, але під контролем водія зі стажем;

випробувальний термін для водіїв-початківців не менше двох років;

цифрове водійське посвідчення замінить пластикову картку;

пластикові посвідчення водія дійсні, за бажанням їх можна отримувати й надалі.

Нові вимоги до навчання

Кожен кандидат на отримання водійських прав повинен продемонструвати під час іспиту на водійські права, що він усвідомлює небезпеку сліпих зон та функціональність систем допомоги водієві.

При цьому він має впевненість, що може безпечно відчиняти двері та усвідомлює ризики відволікання уваги, пов’язані з використанням мобільного телефону.

Члени парламенту виступили за підвищення обізнаності про небезпеку пішоходів, дітей, велосипедистів та інших вразливих учасників дорожнього руху в майбутніх навчаннях та іспитах.

Перевірки дійсності та стану

За новими критеріями вимог, посвідчення водія автомобіля та мотоцикла дійсні протягом 15 років. Щоправда, в межах власної компетенції держави-члени ЄС можуть скоротити цей термін до десяти років, якщо посвідчення також служить посвідченням особи.

Посвідчення водія вантажівок та автобусів дійсні протягом п'яти років. Держави-члени ЄС можуть скоротити термін дії для водіїв віком від 65 років. Мета полягає в тому, щоб заохотити цих водіїв частіше проходити медичні огляди або курси підвищення кваліфікації.

Перед першою видачею водійських прав або під час подання заяви на їх поновлення слід провести медичний огляд, включаючи перевірку зору та серцево-судинну оцінку. Держави-члени ЄС можуть замінити медичний огляд для водіїв автомобілів або мотоциклів формами самооцінки або іншими системами оцінки, розробленими на національному рівні.

Водії-початківці та водіння з супроводом

Вперше правила ЄС передбачають випробувальний термін щонайменше два роки для водіїв без досвіду.

Водії-початківці відтепер зіткнуться з суворішими правилами та суворішими покараннями, якщо керують транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, не користуються ременями безпеки або не використовують дитячі утримуючі пристрої.

Молоді люди можуть отримати водійські права на автомобіль (клас B) у віці 17 років, але до 18-річчя їм дозволено керувати автомобілем лише у супроводі досвідченого водія.

Щоб протидіяти нестачі професійних водіїв, нові правила дозволять 18-річним особам отримати посвідчення водія вантажівки (клас C), а 21-річним – посвідчення водія автобуса (клас D) за умови пред’явлення відповідного посвідчення. Без такого посвідчення ці транспортні засоби можна керувати лише з 21 або 24 років відповідно.

Цифрове водійське посвідчення

Цифрове посвідчення водія поступово стане новим стандартним форматом для водійських посвідчень у ЄС і буде доступне через мобільний телефон. Однак, депутати Європарламенту запевнили, що все ще можна буде подати заявку на отримання фізичного посвідчення водія, яке має бути видано негайно та зазвичай протягом трьох тижнів.

Анулювання водійських прав

Якщо водійське посвідчення анульовано, призупинено або обмежено за кордоном, про це повідомляється країні ЄС, яка його видала.

Мета полягає в тому, щоб приборкати необережне водіння за кордоном та забезпечити стягнення покарань через кордони.

Національні органи влади повинні негайно інформувати одна одну, якщо вони анулюють водійське посвідчення через особливо серйозні порушення правил дорожнього руху.

До них належать керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, участь у смертельній дорожньо-транспортній пригоді або значне перевищення швидкості (наприклад, перевищення обмеження швидкості на 50 км/год).

Таким чином, якщо хтось отримає тимчасову або постійну заборону на керування транспортним засобом, наприклад, за перевищення швидкості або керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, заборона буде діяти в усіх країнах ЄС.