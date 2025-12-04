Біометрія на робочому місця водія невдовзі стане обов'язковою

Технології безпеки у транспорті виходять на новий рівень. Провідні європейські виробники Volvo Trucks та Mercedes-Benz Trucks вже оголосили про впровадження на своїх машинах камер, орієнтованих на водія.

Компанія trinamiX готує презентацію інноваційних рішень для моніторингу стану водія – від тестування на алкоголь за допомогою дотику пальця у вічко кнопки до безконтактного вимірювання частоти серцебиття. Про швидкий розвиток нових електронних систем моніторингу водіїв розповідає trinamiX у своєму релізі.

На старті масштабних змін

Розумні прилади аналізують рухи очей і рівень зосередженості, роблять відповідні висновки щодо фізичного стану водія. Вони навіть спроможні встановити рівень випитого алкоголю, не кажучи вже про температуру тіла водія чи його тиск.

Саме такі революційні рішення готує компанія trinamiX, що входить до складу німецького хімічного концерну BASF. На технологічній виставці CES 2026 у Лас-Вегасі вона планує представити цілий комплекс систем безпеки, що базуються на передових методах аналізу. Це вже назвали революційним кроком у впровадженні таких рішень.

Камера з біометричними сенсорами простежить не тільки за фізичним станом, але й за настроєм водія та пасажирів. Інфографіка: trinamiX, Авто24

Що на порядку денному

NIR-спектроскопія – дозволяє визначати рівень алкоголю в організмі без використання мундштука, не дозволить запустити двигун нетверезій людині.

Біометричний аналіз зображень – допомагає точніше визначати положення голови та тіла водія, а також, наприклад, перевіряти, чи правильно пристебнутий ремінь безпеки.

Дистанційний моніторинг життєвих функцій – передбачає безконтактне вимірювання частоти серцебиття та виявлення небезпечних аномалій, які можуть свідчити про серцевий напад або інсульт.

Біометрична система перевірить правильність кріплення ременів безпеки (фото ліворуч) та визначить відстань для оптимізованого розгортання подушок безпек (праворуч). Інфографіка: trinamiX, Авто24

Бортова система знатиме краще за сімейного лікаря

Таким чином згадані вище технології не потребують надування в мундштук. Все, що потрібно, то це притулити палець до маленького датчика на панелі приладів.

Відтак це полегшить створення спиртових блокувань й не дозволить без перевірки тверезості запустити двигун. Завдяки біометричному аналізу зображень можна ще точніше визначити положення обличчя водія, перевірити правильне використання ременя безпеки.

Систему автентифікації обличчя trinamiX забезпечить безперешкодний доступ для транспортного засобу (ліворуч) та аутентифікує для максимальної безпеки використання нових автомобільних програм, таких як цифрові платежі (праворуч). Інфографіка: trinamiX, Авто24

З іншого боку, завдяки дистанційному моніторингу життєвих показників можна автоматично розпізнавати небезпечні аномалії в кровоносній системі водія, що спрацьовує сигнал тривоги про серцевий напад або інсульт.

З поглядом у завтра

Усі ці технології планується запропонувати автовиробникам як нове покоління заводських систем безпеки.

З огляду на масштаб бренду BASF, його вплив на світовий автопром та широкі зв'язки з урядовими колами на всіх континентах, експерти не виключають, що такі системи можуть з’явитися у серійних автомобілях уже в найближчі роки.