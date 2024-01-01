Brabus сделал первый грузовик, но не "заряженный", а даже наоборот

Первый в истории Brabus дом на колесах создан на базе Mercedes-Benz Actros. Он получил название Big Boy 1200 и ценник в 1,5 миллиона долларов США.

Дебютировал дом на колесах Big Boy 1200 в начале октября, это знаменует вхождение компании Brabus в новый для себя сегмент рынка. Теперь этот продукт "современной, индивидуальной роскоши” доступен для заказа в отдельных странах.

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Элитный дом на колесах в стоимости начинается от цены в 1,5 миллиона долларов США, а дальше все зависит от изысканной отделки, роскошных интерьеров и самых современных технологий на борту. По словам немецкой компании, Big Boy 1200 "создан для путешествия [но] предназначен для жизни". Поэтому он одинаково удобен, когда речь идет о путешествиях или роскошной жизни где-то наедине с природой.

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Первый в истории дом на колесах Brabus имеет длину 12 метров, что объясняет "1200" в названии. Он предлагает более 30 квадратных метров жилой площади и четыре спальных места. Здесь также есть просторная зона гостиной, полноценная и хорошо оборудованная кухня и ванная комната, о которой другие фургоны могут только мечтать.

Для большего пространства здесь используется трансформация двух пар выдвижных ниш с каждой стороны. Всего их четыре, благодаря чему ширина основных жилых зон достигает удивительных 4,5 метра.

Логотип Brabus на капоте тягача указывает на то, что машину переделали капитально. Фото Brabus

После разворачивания четырех выдвижных пространственных ниш и стабилизации дома на ножках (опорах), которые самостоятельно регулируются, ультрасовременный, полностью черный дом готов для повседневной жизни.

Обеденная зона расположена спереди, сразу за кабиной водителя, и вмещает пару кожаных диванов Brabus. Даже обеденный стол имеет вставки из углеродного волокна, а всё остальное, от декоративных подушек до одеял – с логотипом логотип Brabus.

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Это пространство можно использовать как развлекательное, так и как рабочее пространство.

Кухня – открытой планировки. Владелец получает индукционную плиту с двумя конфорками, электрическую духовку, большой холодильник с отдельной морозильной камерой, посудомоечную машину и даже стойку для охлаждения вина.

Кухня выполнена в черных тонах. Фото Brabus

Здесь также используется углеродное волокно с черным деревом, чтобы создать очень специфическое ощущение и внешний вид Brabus, поэтому вы увидите углеродную отделку на холодильнике или предметах мебели.

Ванная комната расположена в центре и служит физическим разделителем между главной спальней и основной гостиной.

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Эта зона разделена на три разные каюты, каждая из которых имеет очень специфическую функциональность, поэтому вы найдете туалет открытой планировки с одной стороны и душевую комнату и туалетную комнату с другой.

Спальня расположена в задней части дома на колесах, с поперечно расположенной двуспальной кроватью размера "king-size", интегрированным местом для хранения вещей, зеркальными шкафами, письменным столом, что расширяется, и вторым телевизором Smart TV с большим экраном.

С первого взгляда не поймешь, что эта спальня в грузовике. Фото Brabus.

Здесь вы также найдете много открытого углеродного волокна в стеклянных подставках, встроенных в тонкие тумбочки, смешанного с алькантарой и кожей Brabus, чтобы создать максимальный комфорт и непревзойденное ощущение элегантности.

Второе спальное место скрыто над кабиной водителя – двуспальная кровать, опускающаяся с электроприводом, с затемнённой шторой, которой можно отделить его от остальной кабины ночью.

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Несмотря на эстетику, Big Boy 1200 наполнен высокими технологиями, от автоматических ступенек до выдвижных дверей, камерами на 360 градусов, автоматическим кондиционером, функциями умного дома и усовершенствованной информационно-развлекательной системы. Интернет Starlink, восемь установленных на крыше солнечных панелей и бортовая система аккумуляторов.

Что касается автономности, то Big Boy 1200 содержит 390 литров горючего, 427 литров пресной воды, 170-литровый бак для технической воды. Все резервуары подогреты и утеплены.

Унитаз не золотой, но и не карбоновый. Фото Brabus

Дом на колесах имеет 12,8-литровый 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, который выдает 390 кВт / 530 л.с. и 2600 Нм крутящего момента в сочетании с автоматической коробкой передач.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 90 км/ч.

Фото: Brabus