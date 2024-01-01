Brabus зробив першу вантажівку, але не "заряджену", а навіть навпаки

Перший в історії Brabus будинок на колесах створено на базі Mercedes-Benz Actros. Він отримав назву Big Boy 1200 та цінник 1,5 мільйона доларів США.

Дебютував будинок на колесах Big Boy 1200 на початку жовтня, це знаменує входження компанії Brabus в новий для себе сегмент ринку. Тепер цей продукт "сучасної, індивідуальної розкоші” доступний для замовлення в окремих країнах.

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Елітний будинок на колесах у вартості починається від ціни у 1,5 мільйона доларів США, а далі все залежить від вишуканої обробки, розкішних інтер’єрів і найсучасніших технологій на борту. За словами німецької компанії, Big Boy 1200 "створений для подорожі [але] призначений для життя". Тому він однаково зручний, коли мова йде про подорожі чи розкішне життя десь наодинці з природою.

Який автосервіс обрати? Адже кожен тип автомобіля має свої особливості, які вимагають спеціальних знань на обладнання. Одна з найбільших мереж автосервісів в Україні, які мають спеціалізовані інструменти та професійний персонал - Bosch Auto Service. А для власників дизельних авто працює Bosch Diesel Service, де знаються саме на цих типах двигунів. Рекламна інформація

Перший в історії будинок на колесах Brabus має довжину 12 метрів, що пояснює "1200" у назві. Він пропонує понад 30 квадратних метрів житлової площі та чотири спальні місця. Тут також є простора зона вітальні, повноцінна та добре обладнана кухня й ванна кімната, про яку інші фургони можуть тільки мріяти.

Для більшого простору тут використовується трансформація двох пар висувних ніш з кожного боку. Загалом їх чотири, завдяки чому ширина основних житлових зон досягає дивовижних 4,5 метра.

Логотип Brabus на капоті тягача вказує на те, що машину переробили капітально. Фото Brabus

Після розгортання чотирьох висувних просторових ніш і стабілізації будинку на ніжках (опорах), які самостійно регулюються, ультрасучасний, повністю чорний будинок готовий для повсякденного життя.

Обідня зона розташована спереду, відразу за кабіною водія, і вміщує пару шкіряних диванів Brabus. Навіть обідній стіл має вставки з вуглецевого волокна, а все інше, від декоративних подушок до ковдр – з логотипом логотип Brabus.

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Цей простір можна використовувати як відпочинковий, так і як робочий простір.

Кухня – відкритого планування. Власник отримує індукційну плиту з двома конфорками, електричну духовку, великий холодильник з окремою морозильною камерою, посудомийну машину та навіть стійку для охолодження вина.

Кухня виконана в чорних тонах. Фото Brabus

Тут також використовується вуглецеве волокно з чорним деревом, щоб створити дуже специфічне відчуття та зовнішній вигляд Brabus, тож ви побачите вуглецеве оздоблення на холодильнику чи предметах меблів.

Ванна кімната розташована в центрі та служить фізичним роздільником між головною спальнею та основною вітальнею.

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Цю зону розділено на три різні каюти, кожна з яких має дуже специфічну функціональність, тому ви знайдете туалет відкритого планування з одного боку та душову кімнату та туалетну кімнату з іншого.

Спальня розташована в задній частині будинку на колесах, із поперечно розташованим двоспальним ліжком розміру "king-size", інтегрованим місцем для зберігання речей, дзеркальними шафами, письмовим столом, що розширюється, і другим телевізором Smart TV з великим екраном.

З першого погляду не зрозумієш, що ця спальня у вантажівці. Фото Brabus.

Тут ви також знайдете багато відкритого вуглецевого волокна у скляних підставках, вбудованих у тонкі тумбочки, змішаного з алькантарою та шкірою Brabus, щоб створити максимальний комфорт і неперевершене відчуття елегантності.

Друге спальне місце приховано над кабіною водія – двоспальне ліжко, що опускається з електроприводом, із затемненою шторою, якою можна відокремити його від решти кабіни вночі.

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Не дивлячись на естетику, Big Boy 1200 наповнений високими технологіями, від автоматичних сходинок до висувних дверей, камерами на 360 градусів, автоматичним кондиціонером, функціями розумного дому та вдосконаленої інформаційно-розважальної системи. Інтернет Starlink, вісім встановлених на даху сонячних панелей і бортова система акумуляторів.

Що стосується автономності, то Big Boy 1200 містить 390 літрів пального, 427 літрів прісної води, 170-літровий бак для технічної води. Всі резервуари підігріті та утеплені.

Унітаз не золотий, але і не карбоновий. Фото Brabus

Будинок на колесах має 12,8-літровий 6-циліндровий дизельний двигун з турбонаддувом, який видає 390 кВт /530 к.с. і 2600 Нм крутного моменту в поєднанні з автоматичною коробкою передач.

Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 90 км/год.

Фото: Brabus