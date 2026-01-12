Чего ожидать от Формулы-1 в 2026 году

Для тех, кто охладел к Формуле-1 из-за однообразия, 2026-й может стать идеальным моментом для возвращения. Регламент 2026 года сосредоточен на уменьшении размеров и веса болидов, а также на упрощении аэродинамики. Цель очевидна - сделать машины более управляемыми, уменьшить турбулентность и вернуть настоящую борьбу на трассе.

Читайте также: Ландо Норрис завоевывает чемпионский титул: итоги сезона Формулы-1 2025 года

Параллельно меняется и философия силовых агрегатов. Гибридные силовые установки становятся еще более важными, а их эффективность - ключевым параметром.

Alpine: ставка на выживание

После катастрофического сезона 2025 года Alpine оказалась на распутье. Команда завершила чемпионат последней, что стало решающим аргументом для Renault закрыть собственную программу разработки двигателей Формулы-1. В 2026 году Alpine переходит на силовые агрегаты Mercedes-Benz и сосредотачивается исключительно на работе с шасси.

Команду возглавляет Флавио Бриаторе - фигура противоречивая, но опытная. Пилотский состав в виде Пьера Гасли и Франко Колапинто дает надежду, однако без заводской поддержки Renault команда выглядит тенью прежних амбиций.

Audi: новый заводской игрок

Audi заходит в Формулу-1 серьезно и надолго. Это первый полноценный проект Volkswagen Group в королевских гонках, и он подкреплен собственным силовым агрегатом.

Команда, выросшая на базе Sauber, имеет стабильное руководство и сильный состав пилотов - Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето. Audi делает ставку на то, что новые правила выровняют возможности, а заводские ресурсы позволят быстро догнать лидеров.

Также по теме: Производитель пива станет официальным поставщиком будущей команды Audi в Формуле-1

Cadillac: 11-я команда и американский вызов

Cadillac становится одиннадцатой командой Формулы-1 и первым новым участником чемпионата за долгое время. За проектом стоит General Motors, а первые сезоны команда будет использовать силовые агрегаты Ferrari.

Собственный двигатель Cadillac планирует представить ближе к 2028 году, а 2026-й станет годом становления. С Марио Андретти в руководстве и опытными пилотами - Серхио Пересом и Валттери Боттасом - команда имеет определенные шансы избежать роли статиста.

Ferrari и Mercedes-Benz: стабильность

Ferrari и Mercedes остаются опорами чемпионата, поставляя силовые агрегаты другим командам и сохраняя статус топ-производителей. В Mercedes Джордж Расселл утвердился как лидер, а Кими Антонелли постепенно входит в роль будущей звезды.

Ferrari же имеет один из сильнейших дуэтов - Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. Впрочем, с начала эры граунд-эффекта ни одна из команд не смогла доминировать. Новые правила дают шанс вернуться на вершину, но гарантий нет.

Читайте также: Pirelli представила новые шины для Формулы-1 2026 года: что изменилось

Ford и Red Bull: рискованный союз

Ford возвращается в Формулу-1 впервые с 2004 года, объединившись с Red Bull в развитии подразделения Red Bull Powertrains. Американский бренд видит в чемпионате полигон для гибридных технологий будущих дорожных авто.

Отход от силовых агрегатов Honda - серьезный вызов, и 2026 год может быть непростым. Однако с Максом Ферстаппеном и молодым Исаком Хаджаром команда сохраняет приличный боевой потенциал.

Honda и Aston Martin: большие амбиции

Honda передумала уходить из Формулы-1 и вместо Red Bull объединилась с Aston Martin. Команда Лоуренса Стролла получает проверенный двигатель, современную инфраструктуру и легендарного инженера Эдриана Ньюи. В сочетании с Фернандо Алонсо это один из самых интригующих проектов нового цикла. Если звезды сойдутся, Aston Martin может стать открытием эпохи 2026 года.

Также интересно: Land Rover для “Дакара”: "невидимый" внедорожник с режимом полета

McLaren: действующие чемпионы без иллюзий

McLaren входит в 2026 год в статусе действующего чемпиона после триумфального 2025-го. Команда продолжает сотрудничество с Mercedes и, что показательно, смогла эффективнее использовать немецкий двигатель, чем сам Mercedes.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри - один из сильнейших дуэтов в пелотоне, а руководство Зака Брауна и Андреа Стеллы обеспечивает стабильность. Единственным потенциальным слабым местом может стать внутренняя борьба между пилотами.

Почему 2026-й изменит Формулу-1

Формула-1 вступает в период, где заводские бренды снова будут играть ключевую роль. Новые двигатели, новые команды и новая философия болидов создают редкую ситуацию, когда командам придется начинать с чистого листа. И именно в такие моменты чемпионат становится по-настоящему интересным.