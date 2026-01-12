Чого очікувати від Формули-1 в 2026 році

Для тих, хто охолов до Формули-1 через одноманітність, 2026-й може стати ідеальним моментом для повернення. Регламент 2026 року зосереджений на зменшенні розмірів і ваги болідів, а також на спрощенні аеродинаміки. Мета очевидна — зробити машини більш керованими, зменшити турбулентність і повернути справжню боротьбу на трасі.

Читайте також: Ландо Норріс здобуває чемпіонський титул: підсумки сезону Формули-1 2025 року

Паралельно змінюється й філософія силових агрегатів. Гібридні силові установки стають ще важливішими, а їх ефективність — ключовим параметром.

Alpine: ставка на виживання

Після катастрофічного сезону 2025 року Alpine опинилася на роздоріжжі. Команда завершила чемпіонат останньою, що стало вирішальним аргументом для Renault закрити власну програму розробки двигунів Формули-1. У 2026 році Alpine переходить на силові агрегати Mercedes-Benz і зосереджується виключно на роботі з шасі.

Команду очолює Флавіо Бріаторе — фігура суперечлива, але досвідчена. Пілотський склад у вигляді П’єра Гаслі та Франко Колапінто дає надію, однак без заводської підтримки Renault команда виглядає тінню колишніх амбіцій.

Audi: новий заводський гравець

Audi заходить у Формулу-1 серйозно й надовго. Це перший повноцінний проєкт Volkswagen Group у королівських перегонах, і він підкріплений власним силовим агрегатом.

Команда, що виросла на базі Sauber, має стабільне керівництво та сильний склад пілотів — Ніко Хюлькенберг і Габріель Бортолето. Audi робить ставку на те, що нові правила вирівняють можливості, а заводські ресурси дозволять швидко наздогнати лідерів.

Також на тему: Виробник пива стане офіційним постачальником майбутньої команди Audi у Формулі-1

Cadillac: 11-та команда та американський виклик

Cadillac стає одинадцятою командою Формули-1 і першим новим учасником чемпіонату за довгий час. За проєктом стоїть General Motors, а перші сезони команда використовуватиме силові агрегати Ferrari.

Власний двигун Cadillac планує представити ближче до 2028 року, а 2026-й стане роком становлення. З Маріо Андретті у керівництві та досвідченими пілотами — Серхіо Пересом і Валттері Боттасом — команда має певні шанси уникнути ролі статиста.

Ferrari та Mercedes-Benz: стабільність

Ferrari й Mercedes залишаються опорами чемпіонату, постачаючи силові агрегати іншим командам і зберігаючи статус топ-виробників. У Mercedes Джордж Расселл утвердився як лідер, а Кімі Антонеллі поступово входить у роль майбутньої зірки.

Ferrari ж має один із найсильніших дуетів — Шарля Леклера та Льюїса Хемілтона. Втім, з початку ери граунд-ефекту жодна з команд не змогла домінувати. Нові правила дають шанс повернутися на вершину, але гарантій немає.

Читайте також: Pirelli представила нові шини для Формули-1 2026 року: що змінилось

Ford і Red Bull: ризикований союз

Ford повертається у Формулу-1 уперше з 2004 року, об’єднавшись із Red Bull у розвитку підрозділу Red Bull Powertrains. Американський бренд бачить у чемпіонаті полігон для гібридних технологій майбутніх дорожніх авто.

Відхід від силових агрегатів Honda — серйозний виклик, і 2026 рік може бути непростим. Проте з Максом Ферстаппеном та молодим Ісаком Хаджаром команда зберігає пристойний бойовий потенціал.

Honda та Aston Martin: великі амбіції

Honda передумала йти з Формули-1 і замість Red Bull об’єдналася з Aston Martin. Команда Лоуренса Стролла отримує перевірений двигун, сучасну інфраструктуру та легендарного інженера Едріана Ньюї. У поєднанні з Фернандо Алонсо це один із найінтригуючих проєктів нового циклу. Якщо зірки зійдуться, Aston Martin може стати відкриттям епохи 2026 року.

Також цікаво: Land Rover для “Дакара”: "невидимий" позашляховик з режимом польоту

McLaren: чинні чемпіони без ілюзій

McLaren входить у 2026 рік у статусі чинного чемпіона після тріумфального 2025-го. Команда продовжує співпрацю з Mercedes і, що показово, змогла ефективніше використати німецький двигун, ніж сам Mercedes.

Ландо Норріс і Оскар Піастрі — один із найсильніших дуетів у пелотоні, а керівництво Зака Брауна та Андреа Стелли забезпечує стабільність. Єдиним потенційним слабким місцем може стати внутрішня боротьба між пілотами.

Чому 2026-й змінить Формулу-1

Формула-1 вступає в період, де заводські бренди знову відіграватимуть ключову роль. Нові двигуни, нові команди й нова філософія болідів створюють рідкісну ситуацію, коли командам доведеться починати з чистого аркуша. І саме в такі моменти чемпіонат стає по-справжньому цікавим.