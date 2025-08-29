Чем отличается норвежский MedEvac для украинских армейских медиков

Специально оборудованную и адаптированную к полевым выездам машину пригнали в Сумы и передали в подразделение Black Swan (Черный лебедь). Как говорится на сайте организации, машина изготовлена по индивидуальному заказу украинских фронтовых медиков конкретно для работы в зоне боевых действий.

Над подготовкой новой версии MedEvac на базе полноприводного фургона Volkswagen Transporter пятой версии с полным приводом работали совместно со специалистами норвежского отделения Ferno Norden, ведущего мирового поставщика продукции в области догоспитальной помощи, спасательных работ, первой медицинской помощи, сердечно-легочной реанимации, эвакуации и спасения.

Полностью переоборудованный Transporter отвечает всем потребностям для быстрой эвакуации раненых солдат и гражданского населения в безопасную зону с предоставлением в дороге необходимой медицинской помощи.

Из вспомогательного оборудования здесь в комплект только средств переноски несколько наименований. В салоне обустроено универсальное место для медицинского персонала, который сопровождает раненого.

Фото: Free Ukraine

Все сделано именно под эвакуационные потребности пострадавших в условиях войны. Разница между этим эвакуационным транспортным средством и автомобилями скорой помощи очевидна.

Несмотря на то, что хотя каретка скорой помощи предназначена для оказания медицинской помощи во время транспортировки, MedEvac – это, прежде всего, инструмент для быстрой эвакуации из опасных зон в безопасные места, где пациентов можно доставить к точкам стабилизации, где им будет оказана жизненно важная помощь.

Важнейшее оборудование включает:

прочные ручные носилки Ferno (моноблочного типа)

рюкзачные носилки;

медицинские сумки

тактическое освещение красного и белого цветов

мобильные мягкие носилки

сиденья для медицинского персонала;

легко моющиеся поверхности;

многофункциональные панели для крепления оборудования.

Фото: Free Ukraine

Стоит отметить, что сотрудничество между Free Ukraine и Ferno Norden базируется на тесном диалоге с украинскими армейскими медиками. Норвежские специалисты признали украинских фронтовых медиков лучшими специалистами в мире, поскольку они приобрели опыт непосредственно с передовой. В результате такого сотрудничества создано адаптированное транспортное средство, которое спасает жизни с первой минуты использования.

"Я невероятно горжусь тем, что могу передать такой высококачественный автомобиль нашим друзьям в Украине. Благодаря этому мы можем изменить ситуацию к лучшему для солдат и гражданского населения на передовой. Мы уже планируем больше поставок", – подчеркнула генеральный секретарь Free Ukraine Наталья Голис.

Благотворительная организация сделала ставку на транспортное обеспечение, хотя в траншах есть амуниция, оборудование, медицинские препараты, продукты, товары личной гигиены и тому подобное. Есть и обратная связь с передовой.

Примером может служить видеоответ из подразделения беспилотников "Черный лебедь" 255-го отдельного штурмового полка (см. видео ниже), поступивший в Норвегию три дня назад.

Это также поучительный пример взаимодействия норвежской организации с нашими армейцами. Благотворители используют старые дизельные полноприводные VW Transporter компании TrønderEnergi, что хорошо служили производству электроэнергии в Трендере, обеспечивая людям электроэнергию независимо от погоды.

Теперь этой технике дали новую жизнь в Украине. Вместо того чтобы продать автомобили, компания энергоснабжения TrønderEnergi проводит их капитальный ремонт и отправляет на фронт через Free Ukraine.

Вот такой капитально восстановленный VW Transporter компания TrønderEnerg передала Free Ukraine (вверху), а это тот самый "течик" уже у бойцов "Черного лебедя" (внизу). Фото: Free Ukraine

Как эта техника служит армейцам, как помогает на фронте, рассказали в своем послании бойцы "Черного лебедя". Такая связь волонтеров вдохновляет, ведь это лучший отчет норвежским донаторам за приобретенную технику и всякое имущество.