Чим відрізняється норвезький MedEvac для українських армійських медиків

Спеціально обладнану та адаптовану до польових виїздів машину пригнали у Суми й передали до підрозділу Black Swan (Чорний лебідь). Як йдеться на сайті організації, машину виготовлено за індивідуальним замовленням українських фронтових медиків конкретно для роботи у зоні бойових дій.

Над підготовкою нової версії MedEvac на базі повнопривідного фургона Volkswagen Transporter п'ятої версії із повним приводом працювали спільно зі спеціалістами норвезького відділення Ferno Norden, провідного світового постачальника продукції в галузі догоспітальної допомоги, рятувальних робіт, першої медичної допомоги, серцево-легеневої реанімації, евакуації та порятунку.

Повністю переобладнаний Transporter відповідає усім потребам для швидкої евакуації поранених солдатів та цивільного населення у безпечну зону з наданням у дорозі необхідної медичної допомоги.

З допоміжного обладнання тут у комплект лише засобів перенесення кілька найменувань. В салоні облаштовано універсальне місце для медичного персоналу, який супроводжує пораненого.

Фото: Free Ukraine

Все зроблено саме під евакуаційні потреби постраждалих в умовах війни. Різниця між цим евакуаційним транспортним засобом та автомобілями швидкої допомоги очевидна.

Попри те, що хоча каретка швидкої допомоги призначена для надання медичної допомоги під час транспортування, MedEvac – це, перш за все, інструмент для швидкої евакуації з небезпечних зон у безпечніші місця, де пацієнтів можна доставити до точок стабілізації, де їм буде надано життєво важливу допомогу.

Найважливіше обладнання включає:

міцні ручні носилки Ferno (моноблочного типу)

рюкзачні носилки;

медичні сумки

тактичне освітлення червоного та білого кольорів

мобільні м’які носилки

сидіння для медичного персоналу;

поверхні, що легко миються;

багатофункціональні панелі для кріплення обладнання.

Фото: Free Ukraine

Варто зазначити, що співпраця між Free Ukraine та Ferno Norden базується на тісному діалозі з українськими армійськими медиками. Норвезькі фахівці визнали українських фронтових медиків найкращими спеціалістами у світі, оскільки вони набули досвіду безпосередньо з передової. У результаті такої співпраці створено адаптований транспортний засіб, який рятує життя з першої хвилини використання.

"Я неймовірно пишаюся тим, що можу передати такий високоякісний автомобіль нашим друзям в Україні. Завдяки цьому ми можемо змінити ситуацію на краще для солдатів і цивільного населення на передовій. Ми вже плануємо більше поставок", – наголосила генеральний секретар Free Ukraine Наталія Голіс.

Благодійна організація зробила ставку на транспортне забезпечення, хоча в траншах є амуніція, обладнання, медичні препарати, продукти, товари особистої гігієни тощо. Є й зворотний зв'язок з передової.

Прикладом може служити відеовідповідь з підрозділу безпілотників "Чорний лебідь" 255-го окремого штурмового полку (див. відео нижче), що надійшла до Норвегії три дні тому.

Це також повчальний приклад взаємодії норвезької організації з нашими армійцями. Благодійники використовують старі дизельні повнопривідні VW Transporter компанії TrønderEnergi, що добре служили виробництву електроенергії в Трендері, забезпечуючи людям електроенергію незалежно від погоди.

Тепер цій техніці дали нове життя в Україні. Замість того щоб продати автомобілі, компанія енергопостачання TrønderEnergi проводить їх капітальний ремонт і відправляє на фронт через Free Ukraine.

Ось такий капітально відновлений VW Transporter компанія TrønderEnerg передала Free Ukraine (вгорі), а це той самий "течик" уже у бійців "Чорного лебедя" (внизу). Фото: Free Ukraine

Як ця техніка служить армійцям, як допомагає на фронті, розповіли у своєму послання бійці "Чорного лебедя". Такий зв'язок волонтерів надихає, адже це найкращий звіт норвезьким донаторам за придбану техніку та усіляке майно.