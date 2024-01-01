Чем полезна тыква для водителя зимой

Сезон холодов несет автомобилистам немало проблем, среди которых довольно досадным является замерзание стекла. Существует немало способов устранения этой проблемы. Об одном из них рассказала британская The Sun. Речь идет об обычной тыкве, которой осенью вдоволь в Украине.

Как выяснили ученые, тыква дает не только вкусные зернышки или продукты для приготовления многих блюд, соков с большим содержанием витамина C. Она имеет еще и много полезных преимуществ для водителей.

Читайте также В некоторых Honda стекла трескаются на морозе

Тыква водителю станет союзником

Автомобилисты этому овощу должны быть благодарны за большое содержание крахмала. Если срезать овощную кожуру и натереть ею лобовое стекло автомобиля, то крахмал выполнит роль барьера между льдом и стеклом и не даст ему быстро замерзнуть.

Поэтому крахмал, который содержится в тыквах и картофеле, является естественным убийцей мороза. При нанесении на уже замерзшие окна это помогает размягчить иней и облегчает его скрести.

Если вы на выходные приехали в деревню к родне, то не забудьте в клуне взять несколько тыкв – они будут полезны. Коллаж: Авто24

Во-первых, такой способ размораживания окон является экологическим. Во-вторых, отпадает необходимость в использовании химических веществ, которые могут быть вредными для здоровья.

Читайте также Укреп на стекло: как правильно разморозить автомобиль зимой

Есть и третий фактор привлекательности – помогает экономить средства, которые ранее использовались на покупку различных химических растворов.

Во время проверки автомобиля к зиме прежде всего проверьте аккумулятор. Ведь от него зависит, сможет ли машина завестись в лютый мороз. Если АКБ пора заменить, обратите внимание на Bosch – у этого производителя самая широкая линейка батарей для современных автомобилей, они имеют минимальный саморазряд и обеспечивают надежный старт после длительного простоя. Рекламная информация

В поисках простого и быстрого способа разморозить лобовое стекло перед утренней поездкой тыква или свежий кружочек картофелины вам пригодится.

"Крахмал в таких овощах, как тыква и картофель, является естественным агентом, плавящим лед. Это простой и экономически эффективный метод, благодаря которому зимние ранки автомобилиста пройдут легче. Так что, не выбрасывайте тыквы после Хэллоуина", – отмечает The Sun со ссылкой на экспертов.

Читайте также Размораживание дворников: как отогреть щетки на стекле автомобиля

Конечно, можно разморозить лобовое стекло более привычным способом. Для этого следует завести двигатель и включить печку на обдув стекла. Прогретое окно изнутри избавит от ледяной корки за 15–20 минут.

Однако в некоторых странах за подобное могут оштрафовать. В той же Великобритании или Германии запрещено долго без надобности стоять с работающим двигателем. Даже если водитель за это время очищает стекло ото льда и прогревает машину для обогрева стекла, его могут оштрафовать на 80 фунтов стерлингов, то есть по курсу на сегодняшний день 4 270 гривен.

В Украине за это не штрафуют, но угарный автомобиль во дворе под окнами многоквартирного дома также соседям в радость не будет.

Поэтому, тыква вам в помощь!