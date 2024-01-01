Чим корисний гарбуз для водія взимку

Сезон холодів несе автомобілістам чимало проблем, з-поміж яких доволі дошкульним є замерзання скла. Існує чимало способів усунення цієї проблеми. Про один з них розповіла британська The Sun. Мова йде про звичайний гарбуз, якого восени вдосталь в Україні.

Як з’ясували вчені, гарбуз дає не тільки смачні зернятка чи продукти для приготування багатьох страв, соків з великим вмістом вітаміну C. Вона має ще й багато корисних переваг для водіїв.

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Гарбуз водієві стане союзником

Автомобілісти цьому овочу мають завдячувати за великий вміст крохмалю. Якщо зрізати овочеву шкірку й натерти нею лобове скло автомобіля, то крохмаль виконає роль бар’єру між льодом і склом і не дасть йому швидко замерзнути.

Тож крохмаль, який міститься в гарбузах і картоплі, є природним вбивцею морозу. При нанесенні на вже замерзлі вікна це допомагає розбити іній і полегшує його шкребти.

Якщо ви на вихідні приїхали в село до рідні, то не забудьте в клуні взяти кілька гарбузів – вони будуть корисні. Колаж: Авто24

По-перше, такий спосіб розморожування вікон є екологічним. По-друге, відпадає потреба у використанні хімічних речовин, які можуть бути шкідливими для здоров’я.

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Є й третій фактор привабливості – допомагає заощаджувати кошти, які раніше використовувалися на купівлю різних хімічних розчинів.

Під час перевірки автомобіля до зими перш за все перевірте акумулятор. Адже від нього залежить, чи зможе машина завестись в лютий мороз. Якщо АКБ пора замінити, зверніть увагу на Bosch – у цього виробника найширша лінійка батарей для сучасних автомобілів, вони мають мінімальний саморозряд та забезпечують надійний старт після тривалого простою. Рекламна інформація

У пошуках простого та швидкого способу розморозити лобове скло перед ранковою поїздкою гарбуз чи свіже кружальце картоплини вам стане в пригоді.

"Крохмаль у таких овочах, як гарбуз і картопля, є природним агентом, що плавить лід. Це простий і економічно ефективний метод, завдяки якому зимові ранки автомобіліста пройдуть легше. Тож, не викидайте гарбузи після Хелловіну", – зазначає The Sun з посилання на експертів.

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Звісно, можна розморозити лобове скло більш звичним способом. Для цього слід завести двигун та увімкнути грубку на обдув скла. Прогріте вікно зсередини позбавить крижаної кірки за 15–20 хвилин.

Однак в деяких країнах за подібне можуть оштрафувати. У тій же Великій Британії чи Німеччині заборонено довго без потреби стояти з працюючим двигуном. Навіть якщо водій за цей час очищує скло від льоду й прогріває машину для обігріву скла, його можуть оштрафувати на 80 фунтів стерлінгів, тобто за курсом на сьогодні 4 270 гривень.

В Україні за це не штрафують, але чадний автомобіль у дворі під вікнами багатоквартирного будинку також сусідам в радість не буде.

Отож, гарбуз вам в поміч!